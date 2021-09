Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de setembro de 2021.

Está interessado em aprender a como vender carros para se tornar um vendedor? Saiba então, que chegou ao lugar certo. Pois, sabemos que iniciar uma carreira traz muitas dúvidas.

Foi com base nisso que separamos dicas essenciais para você que quer ganhar dinheiro nesse mercado. Portanto, continue lendo e confira tudo sobre agora mesmo!

Como se tornar um vendedor de carros?

Uma das maiores vantagens de se tornar um vendedor de carros, é que essa carreira não exige um diploma universitário. Ou seja, para se profissionalizar você não vai precisar investir muito.

Afinal de contas, uma faculdade exige altos investimentos com o curso, seus materiais, transporte, alimentação, etc. Enquanto aprender a como vender carros é bem menos custoso.

Você pode realizar um curso profissionalizante sem sair de casa, só nisso você já economiza bastante. Bem como, dar continuidade à sua capacitação apenas lendo bastante sobre, online.

Mas, além de estudar é preciso desenvolver algumas habilidades. É sobre tudo isso que falaremos no próximo tópico, confira!

06 dicas práticas para se tornar um vendedor de carros

Quer saber como vender mais carros e aumentar seu lucro de forma prática? Então, confira as dicas que separamos abaixo.

1. Profissionalize-se

Se profissionalizar é essencial em qualquer profissão, mesmo aquelas que não exigem diplomas. É um bom treinamento que vai te ajudar a aumentar suas vendas.

Apesar de não ser obrigatório, o melhor caminho para trabalhar como vendedor de carros é se capacitando. Ou seja, invista em um bom curso que lhe ensine a ganhar dinheiro neste mercado.

Isso porque um curso vai te ensinar muito mais do que como vender carros. Mas sim, técnicas de persuasão, de vendas em si e marketing.

Essas são habilidades essenciais em negociações. Pois, você aprender a como apresentar melhor um produtos, tornando-o mais atrativos ao olhar do cliente. Bem como, formas de convencê-lo e quebrar suas objeções.

2. Seja acolhedor

Fazer o cliente se sentir bem-vindo é um ponto essencial em qualquer negociação. Portanto, um bom vendedor de carros precisa ser cordial e educado.

Sempre com uma boa comunicação, mas, sem deixar de respeitar o espaço do cliente. É como dizem, a primeira impressão é a que fica. Então, tome cuidado com a forma como age e seja verdadeiro, ao invés de criar um personagem.

O ideal é que você desenvolva habilidades boas de comunicação, ao invés de fingir que as tem. Isso fará com que os interessados na compra confiem mais em você e acreditem naquilo que você passa de informações.

3. Trabalhe sua linguagem corporal

Ser receptivo é algo que vai além da forma como falamos. Afinal de contas, 55% da comunicação humana é não-verbal e por isso, sua postura deve ser positiva.

Uma forma simples de fazer isso é manter o contato visual com o cliente. Nunca desvie o olhar ou mantenha-o em outras coisas quando estiver conversando com o cliente.

Pois, do contrário você pode parecer desinteressado e até mesmo, que não está falando toda a verdade. Ou seja, mantenha o foco no cliente com uma postura receptiva e aberta a ouvir o que ele tem a dizer. Demonstre um interesse genuíno!

4. Faça perguntas assertivas

Mostrar interesse genuíno no seu público tem dois grandes efeitos. O primeiro é que você passa sinceridade com um atendimento humanizado que conquista a confiança do cliente.

Em segundo é que ao escutá-los de verdade, você vai saber exatamente o que precisam. Com isso, você consegue identificar de acordo com a necessidade deles, qual a melhor solução.

Portanto, uma das melhores formas de como vender carros é questionando, de forma educada e gentil, seu público. Faça então, perguntas como:

Qual tipo de veículo você gosta (ou está à procura)?

Você possui família grande? Com crianças?

O uso é mais para lazer ou profissional?

Costuma viajar de carro?

São perguntas como essas que demonstram que você está tentando entendê-los. Bem como, de fato te ajuda a fazer isso e aumentar suas chances de vendas com indicações mais assertivas de carros.

5. Conheça aquilo que vende

Mas, tão importante quanto conhecer seu cliente, é conhecer seus produtos. Afinal de contas, não adianta nada saber o que o cliente precisa, se você não consegue reconhecer que carro se enquadra nas necessidades dele.

Desse modo, estude sobre os carros que tem para vender e você verá como vai fechar negócios muito mais rápido. Sempre que possível, vá além e estude quais acessórios e itens são compatíveis com esse veículo. Especialmente aqueles que são tendência.

6. Esteja sempre atualizado

Seja sobre as novidades no mercado automobilístico em si ou o mercado como um todo. Como o preço dos combustíveis andam e como isso altera a escolha de carros.

Quais estilos de carros estão em alta. Qual é a tendência quando o assunto é sustentabilidade veicular. E muito mais, fique de olho no que o mercado aponta como em alta para adaptar seu atendimento. Mas é claro, sem nunca deixar de ouvir o que cada cliente tem para falar!

Gostou das dicas? Então, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este conteúdo nas redes sociais!