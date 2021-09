Sutiã balconet: estilo e conforto

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de setembro de 2021.

Conheça mais detalhes desta peça sensual que combina com os mais diversos looks.

Escolher um modelo de sutiã nem sempre é uma tarefa fácil. Existem vários tipos disponíveis à venda e, hoje, conforto e estilo são as características mais buscadas, ainda mais se puder agregar um toque extra de sensualidade.

Assim, o primeiro passo é conhecer o seu corpo e observar o que te deixa mais à vontade. A ideia é que a peça sustente os seios, mas sem que você se sinta apertada demais ou fique com marcas (nos ombros e na linha de sustentação).

Quer experimentar o balconet? Saiba mais sobre esta lingerie, muito parecida com o sutiã meia-taça, que promete valorizar os seus seios e ser versátil com os mais variados looks.

Principais características

O balconet é um sutiã conhecido por aliar conforto, beleza e sensualidade em uma única peça. Apesar da semelhança com o modelo meia-taça, possui um decote mais cavado e ajuda a valorizar o corpo, deixando a mulher mais confiante.

Pode ser todo de renda ou ter uma mistura com microfibra, com ou sem bojo e possuir alças finas e mais separadas, o que permite usar o modelo com praticamente todos os tipos de roupas.

As alças mais distantes também aumentam o decote, por isso o modelo é considerado mais sensual. Outra questão é em relação ao corte da peça, mais baixo, com a função de elevar os seios. Cria uma aparência semelhante à obtida com o espartilho e, por este motivo, pode ser desconfortável para mulheres com seios grandes.

Além disso, a sustentação dos seios é obtida principalmente com o tecido da peça, tanto que o sutiã pode conter aro. É nesta questão que o modelo pode causar certo desconforto em quem tem seios maiores.

A função do balconet é cobrir os mamilos e parte dos seios, dando aquele toque mais sensual e sendo recomendados para quem possui seios pequenos ou médios. O objetivo é bastante simples: valorizar a região e passar a impressão de mamas maiores.

Dicas de combinação com calcinha

Como o modelo tem estilo, conforto e sensualidade em uma única peça, você pode tentar diferentes combinações de calcinha:

Fio dental

Para um momento especial e repleto de sensualidade, combine o sutiã balconet com a calcinha fio dental. A dica é optar pelo modelo todo de renda e apostar na lingerie completa nas cores vermelho, rosa ou preto.

De renda

A renda pode ser usada com o objetivo de romance ou apenas sensualidade. O conjunto completo fica incrível nas cores mais tradicionais, como preto e vermelho, ou em tons mais chamativos, como roxo e pink.

De microfibra

Esta combinação é perfeita para uma situação mais confortável, como uma saída com as amigas. Aposte na sua cor preferida e use com camiseta e legging por cima. Uma dica legal é usar camisetas com decote.

De algodão

Também indicada para um look com foco no conforto. Pode acompanhar aquele vestido que você ama nos dias mais quentes ou o velho e bom jeans com camiseta de manga curta.

Dicas de combinação com camiseta

A camiseta será uma ótima aliada para acompanhar o sutiã balconet. Ele combina com blusas mais decotadas, com o colo à mostra e até mesmo com tomara-que-caia, caso a alça tenha algum detalhe.

O objetivo é aproveitar todo o charme e sensualidade da peça, deixando o foco do look na parte superior e valorizando os seios. O decote quadrado é uma ótima escolha, pois permitirá que o sutiã continue escondido caso você não deseje deixar as alças à mostra.

O que você achou do sutiã balconet? Como você pode ver, é uma opção incrível para valorizar a parte superior do corpo, além de ser muito fácil de combinar e ficar perfeito tanto em um momento romântico quanto para uma saída mais tranquila.