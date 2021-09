Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de setembro de 2021.

Talvez você já tenha ouvido falar que comprar backlinks é importante para fortalecer suas estratégias de SEO, certo? Mas, ficou em dúvidas sobre se vale mesmo a pena. Ou até mesmo, para que servem eles.

Se você tem dúvidas quanto a esse assunto, então, chegou a lugar certo. De fato backlinks são extremamente importantes em uma estratégia de tráfego orgânico.

Infelizmente, é difícil obter backlinks de qualidade de forma natural. Por isso existe sim a prática de comprá-los, a fim de garantir melhores resultados em seu site/blog.

Quer entender melhor desse assunto e descobrir como compra bons backlinks? Então, continue lendo e confira tudo sobre!

Vale a pena comprar backlinks?

A resposta para essa pergunta é sim! Vale a pena comprar backlinks de qualidade para o seu site pois, estratégias orgânicas demoram para gerar resultados.

Como também, é muito difícil competir posições de destaque em palavras-chaves de grande concorrência. Mas, quando você recebe a “indicação” de outra página de relevância, a sua também aumenta!

No entanto, é importante ter cuidado com essa prática para que seu site ou blog não seja penalizado. Isso porque muitos assessorias de SEO vendem backlinks aleatórios.

Imagine por exemplo, que seu nicho é de emagrecimento e você compra backlinks de um site de petshop. Não importa o quanto essa plataforma é relevante no nicho dela, pois, ele não se complementa com o seu.

Dessa forma, fica claro aos mecanismos de busca que a estratégia de link building é forçada!

O ideal é que você tenha bons consultores ao lado do seu negócio. Só assim você consegue garantir que a compra de backlinks será tão eficaz quanto a aquisição natural deles, trazendo apenas benefícios a sua estratégia de SEO.

O que significa backlinks?

Backlinks fazem parte de uma estratégia de tráfego na qual, um site aponta para outro. Ou seja, a fim de levar o leitor até uma página relevante que complemente sua leitura.

Tais links costumam ser de nichos não concorrentes um do outro. Mas sim, ambos de interesse do lead e de preferência, assuntos complementares que ofereçam soluções as necessidades dele.

Os dois principais objetivos dessa linkagem são o de trazer mais conhecimento ao lead. Ao passo que, isso aumenta o tráfego orgânico qualificada no site/blog que foi linkado.

Portanto, a estratégia faz parte do link building que é um do diversos pontos que a otimização SEO trata. Mas, por que é ela é assim tão importante?

Bem, é porque quando um site de relevância aponta para uma página de seu site ou blog, isso demonstra que seu conteúdo também possui credibilidade. Afinal de contas, não é qualquer outra plataforma que está te “indicando”.

O que contribui e muito com as chances de suas páginas ranquearem na SERP (páginas de resultados de pesquisas). Todo backlink poderoso que você recebe, contribui para a construção de sua:

Credibilidade;

Autoridade;

Relevância.

Talvez agora você se pergunte ainda, porque comprar backlinks? Acontece que é muito difícil grandes plataformas indicarem outras pequenas de forma natural.

Já que a relevância que estas possuem é muito menor e não traz nenhuma vantagem a estratégia de link building delas. Logo, estes só são possíveis (em geral) através da comercializam de backlinks.

Qual a importância dos backlinks para SEO?

Como mencionamos antes, comprar backlinks é essencial para uma boa estratégia de SEO. Isso porque o link building é um dos aspectos que influencia no ranqueamento de conteúdos na SERP.

Ou seja, os backlinks são valiosos para mostrar aos mecanismos de busca que seu conteúdo é relevante. Não apenas isso, a confiança em sua plataforma também aumenta.

Isso pode ser o pontapé que falta para você se torna autoridade em determinado assunto. Assim, se destacando dos concorrentes de forma eficaz.

Em especial se considerarmos o quanto hoje, é difícil ranquear de apenas pela qualidade do conteúdo em si. Já que são inúmeros blogs e sites disputando um espaço no meio digital.

Mas, engana-se quem pensa que é só nesses aspectos que comprar backlinks irá influenciar. Acontece que, ele interfere ainda em outros aspectos, direta ou indiretamente, de sua marca:

Referral (tráfego de referência) e Brand Awareness (fortalecimento de marca);

Construção de relações comerciais no meio digital.

Além disso, o quanto maior for a qualidade e ranqueamento da página que aponta para você. Mais isso fará com que sua credibilidade aumente. Já que isso traz uma mútua confiança por partes dos buscadores. Imagine que uma página que está na primeira posição aponta para o seu site.

Os buscadores vão entender que da mesmo forma que eles confiam na qualidade daquele conteúdo em si. Devem também confiar naqueles que estão sendo linkados por ele.

E não para por aí, quanto maior for a quantidade de visitas que um link recebe diariamente. Maiores são as chances do seu link apontado por ele também ter um aumento nos acessos. Ou seja, você fortalece seu tráfego e aumentar a chance de converter novos leads qualificados.

Conclusão

Foi possível ver então, neste conteúdo o quanto backlinks são importantes para o SEO de um site/blog e porque vale a pena comprar eles. Mas lembre-se, é importante que você invista em backlinks de qualidade para não sofrer penalizações dos mecanismos de busca.

Gostou deste conteúdo ou ainda possui alguma dúvida? Conte para nós nos comentários e compartilhe o conteúdo em suas redes sociais!