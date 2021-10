Inscrições do Vallourec Open Brasil 2021 encerram-se nesta quinta (30)

Compartilhe Facebook

30 de setembro de 2021.

30/9/2021

Startups terão a chance de auxiliar a empresa no desenvolvimento de ferramentas customizadas e poderão ter suas soluções incorporadas pelo grupo em âmbito global

Terminam nesta quinta-feira (30/09) as inscrições para o Vallourec Open Brasil (VOB) 2021. Por meio do programa, que está em sua 5ª edição, startups de todo o país terão a chance de desenvolver projetos e ferramentas para solucionar desafios reais da empresa. “Além dos benefícios para a Vallourec, que tem acesso a soluções customizadas, as startups também têm a chance de apresentar suas ideias ao mercado, uma vez que os projetos selecionados poderão ser incorporados aos processos das unidades brasileiras e das outras divisões da empresa ao redor do mundo”, explica o engenheiro de Inovação da Vallourec, Gabriel Cordeiro. As inscrições podem ser realizadas pelo portal do programa: www.vallourecopenbrasil.com.br.

As participantes serão avaliadas quanto à adequação das ideias às atividades da Vallourec e ao tema proposto, à capacidade técnica para desenvolvimento do projeto e à capacidade de criar soluções diferentes das convencionais, além da clareza na exposição das propostas.

Nesta edição, as startups deverão propor ferramentas para a resolução de desafios em quatro diferentes frentes: análise preditiva de dados de monitoramento vibratório no Consteel; criação automática de palavras-chave em documentos; identificação de oportunidades de reclassificação de sobras em estoque e indicadores estratégicos e Inteligência de mercado para apoio na gestão do negócio de metálicos. Mais informações: https://bit.ly/VOB21

Etapas do programa

Depois de inscritos, os participantes serão avaliados quanto ao modelo de negócio e área de atuação, além da conformidade legal, judicial e fiscal da empresa. As startups habilitadas passarão a uma segunda fase, em que deverão enviar um vídeo de apresentação da empresa, da equipe e do projeto para solução dos desafios propostos. Até 12 times serão selecionados para a fase de imersão, quando terão contato direto com os colaboradores e áreas da Vallourec para as quais deverão propor ideias e ferramentas. O objetivo é dar subsídio às startups para a construção de soluções alinhadas às reais necessidades da empresa. O resultado final da seleção será divulgado no dia 26 de novembro.

