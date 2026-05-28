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Sol predomina nesta quinta-feira (28) com máxima de 29 °C
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Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Clima estável favorece atividades ao ar livre; índice UV muito alto exige cuidados extras.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A cidade terá nesta quinta-feira um dia de sol predominante, com períodos de céu parcialmente nublado. As temperaturas variam entre 18 °C e 29 °C, e a probabilidade de chuva é de apenas 3%, cenário ideal para atividades ao ar livre e eventos comunitários.

Condições de hoje

  • Temperatura mínima: 18 °C (ao amanhecer).
  • Temperatura máxima: 29 °C (à tarde).
  • Umidade relativa: entre 40% e 85%.
  • Ventos: fracos a moderados, até 10 km/h.
  • Probabilidade de chuva: apenas 3%.
  • Índice UV: 8 (muito alto) — uso de protetor solar é essencial.

Ciclo solar

  • Nascer do sol: 06h14.
  • Pôr do sol: 17h29.
  • Duração do dia: 11h15min.

Tendência para os próximos dias

Data Condição Mínima Máxima Chuva (%)
29/05 (sexta) Sol e nuvens 17 °C 28 °C 3%
30/05 (sábado) Predomínio de sol 18 °C 29 °C 2%
31/05 (domingo) Sol com poucas nuvens 18 °C 30 °C 2%
Recomendações
  • Hidrate-se bem durante o dia.
  • Use protetor solar e roupas leves.
  • Evite exposição direta ao sol entre 10h e 16h.
  • Ideal para: caminhadas, ciclismo e esportes comunitários.

O clima desta quinta-feira reforça a estabilidade atmosférica em Montes Claros, com dias ensolarados e noites amenas. A baixa chance de chuva favorece o lazer e a convivência comunitária, mas exige atenção redobrada com hidratação e proteção solar.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações meteorológicas regionais

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