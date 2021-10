Intersolar 2021: informações sobre a compra de ingressos e inscrições

Compartilhe Facebook

30 de setembro de 2021.

Campinas, SP 30/9/2021 –

O ingresso à feira é válido para todas as feiras do evento The smarter E South America 2021

Interessados em participar da Intersolar South America 2021 devem fazer sua inscrição pelo site da feira até dia 17 de outubro para ter direito ao acesso gratuito ao local nos três dias de evento. A partir do dia 18 o acesso à feira terá custo.

Após realizar sua inscrição, a organização da feira enviará um questionário por e-mail cujo preenchimento é obrigatório para que sua credencial seja liberada. Sem ela, não será possível o acesso aos pavilhões.

Além da Intersolar, a The smarter E South America 2021 reunirá a ees South America, a Eletrotec+EM-Power South America e a exposição especial Power2Drive South America.

Ingressos para congressos, workshops e palestras

Para assistir ao Congresso Intersolar South America, os participantes devem estar atentos às datas para compra dos ingressos.

Na segunda (18), além da abertura oficial, acontecem as palestras “Eletrotec – Low Voltage Installations”; “O Mercado Elétrico Brasileiro – O papel da Energia Solar Fotovoltaica – oportunidades e desafios”; “Eletrotec – Emerging Technologies” e “Energia Solar Fotovoltaica no Mercado Livre de Energia – histórias de sucesso”.

Na terça-feira (19), acontecem as palestras “Discussão com Estados e Municípios – Como aumentar o uso da energia solar fotovoltaica em suas regiões?”; “Experiência de Campo – Geração Centralizada e Distribuída”; “Qualidade, segurança, treinamento e normas: protegendo sua reputação”; “Inovações para Geração Distribuída Solar Fotovoltaica e Modelos de Negócio”; “Projetos Solares Fotovoltaicos de Larga Escala – os principais fatores para a competitividade”; “Financiamento para Geração Distribuída – o que está em alta para a solar fotovoltaica”; “Novas Tecnologias Solares Fotovoltaicas e Processos – aumentando a eficiência e diminuindo os custos” e “Usinas flutuantes / Agrofotovoltaica – aplicações emergentes impulsionam a demanda de novos segmentos do mercado”.

Na quarta-feira (20) e último dia do evento, acontecem as palestras “Melhores práticas internacionais na área de armazenamento de energia”; “Mercado Livre de Energia – os modelos de negócio para projetos solares fotovoltaicos”; “Tendências tecnológicas relacionadas ao armazenamento de energia”; “Financiamento para Geração Centralizada – o caminho a seguir”; “Geração Distribuída de Energia Solar Fotovoltaica”; “Experiência em projetos de armazenamento de energia no Brasil”; “Mesa redonda sobre assuntos regulatórios e políticas públicas para o armazenamento de energia no Brasil” e “Energia fotovoltaica para pessoas de baixa renda”.

Comprados com antecedência os ingressos para os três dias de feira são gratuitos, para outras informações de valores acesse: https://www.thesmartere.com.br/ingressos.

Protocolos de segurança

Visando garantir a segurança de todos os participantes da Intersolar, a organização do evento determinou que somente pessoas com a comprovação de pelo menos uma dose da vacina poderão ter acesso ao evento ou com a apresentação de um teste de Covid-19 realizado 24 horas antes do evento.

Além disso, o uso de máscara é obrigatório e não será permitido que menores de 18 anos, mesmo que acompanhados, tenham acesso ao evento. A organização também orienta que pessoas que quem apresentar algum sintoma da covid-19 como, por exemplo, febre, dor no corpo, tosse e outros, não compareça ao evento.

Veja outras orientações:

1) É proibido usar lenços ou bandanas no lugar das máscaras de proteção respiratória;

Nunca compartilhar o uso de máscaras;

2) A temperatura corporal será aferida no acesso ao local do evento. Não será permitida a entrada de quem apresentar temperatura igual ou acima de 37,5º C;

3) Higienize as suas mãos com frequência. Os totens e/ou frascos com álcool 70º estarão disponíveis nas áreas de circulação e nos estandes;

4) Respeite as regras e sinalizações de distanciamento entre indivíduos;

5) O distanciamento é de no mínimo 1,5 m;

6) Siga a marcação do piso indicando a direção das ruas, as entradas e saídas;

7) Quando tossir ou espirrar, procure cobrir a boca e nariz com lenço de papel e o descarte no coletor de resíduos;

8) Caso não tenha lenço descartável, deve tossir ou espirrar no antebraço e nunca nas mãos.

9) O consumo de alimentos e bebidas somente será permitido nas áreas reservadas e sinalizadas para tal;

10) A manipulação dos alimentos e/ou bebidas deverá ser feita com cuidado e individualmente;

11) Assim que terminar de comer ou beber, coloque a máscara novamente;

12) Nunca deixe máscaras, celulares e objetos de uso pessoal em cima de mesas ou pias.

Informações para viajantes

Para participantes que irão se deslocar até o local da feira, seja de avião ou ônibus, ou carro, a organização do evento fornece informações úteis e links para você. Para saber mais sobre o evento acesse o site: https://www.thesmartere.com.br/inicio

