Suplementos mastigáveis chegam para facilitar os cuidados com a saúde dos pets

* Por: - 30 de setembro de 2021.

São Paulo, SP 30/9/2021 –

Com a novidade, tutores poderão deixar a administração de medicamentos mais divertida e prática

O setor pet é um dos que mais crescem no Brasil e, para acompanhar a evolução do segmento, empresas inovam em pesquisa para facilitar os cuidados com a saúde e bem-estar dos nossos amigos de quatro patas.

Desta forma, os suplementos nas versões mastigáveis vêm ganhando espaço, já que esse novo formato faz com que a administração diária de comprimidos fique mais prática, divertida e saborosa.

“Sabemos como pode ser um pouco estressante a administração diária de comprimidos e, justamente por isso, optamos em trazer a opção mastigável para tornar esse momento mais divertido, fazendo com que o pet tenha interesse em receber os suplementos que precisa como um petisco ou recompensa, com a mesma qualidade e elementos presentes nas versões tradicionais”, destaca Cristiano Sá, diretor de marketing e novos negócios da Vetnil.

A empresa possui em sua linha suplemento indicado para suprir as principais demandas nutricionais de cães e gatos com idade mais avançada, já que animais idosos necessitam de nutrientes específicos para uma melhor qualidade de vida. O produto possui em sua composição elementos importantes como inositol, ômega3 e glutamina, entre outros, que são essenciais para auxiliar o processo natural de envelhecimento de forma saudável, com indicação de uso até mesmo a partir da fase madura do pet.

Há também uma outra opção, que auxilia no metabolismo de gorduras e proteínas. Contém nutrientes que agem sinergicamente favorecendo os processos fisiológicos e a ação da glutationa, além de ser fonte de cisteína e elementos antioxidantes e não possuir metionina.

“Buscamos entregar o melhor da medicina, da pesquisa e da ciência a todos que se dedicam no dia a dia para fazer o cuidado chegar aos animais. Nosso objetivo, em longo prazo, é oferecer as versões mastigáveis para toda nossa linha de suplementos, tornando a sua administração mais um momento de diversão entre o tutor e o seu pet”, conclui Cristiano Sá.

Website: http://www.vetnil.com.br