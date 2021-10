Setembro alerta para a importância do cuidado com o meio ambiente

30 de setembro de 2021.

São Paulo – SP 30/9/2021

Uma série de datas comemorativas voltam a atenção para o cuidado com o meio ambiente por parte dos consumidores e das empresas.



Neste mês de setembro, celebram-se diversas datas comemorativas relacionadas à conscientização e cuidado com o meio ambiente. Dia da Amazônia (5 de setembro), Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio (16 de setembro) e Dia da Árvore (21 de setembro) são exemplos disso. Essas datas permitem que consumidores e empresários voltem seu olhar para os problemas relacionados ao meio ambiente e como agir contra isso.

A demanda de consumidores conscientes, que buscam empresas que se preocupam com o cuidado do meio ambiente, está crescendo cada vez mais. Para se ter uma noção, segundo estudos da Union e Webster, 87% dos consumidores afirmam ter preferência por empresas eco-friendly. Se enquadram como eco-friendly empresas que investem em ações, processos e produtos que reduzem ou não geram danos ao meio ambiente.

Essa é uma das maneiras das empresas demonstrarem responsabilidade com o consumo sustentável, aumentando a confiança dos consumidores e respeitando o cuidado com o meio ambiente. Atualmente, a busca por processos produtivos e administrativos mais ecológicos passou de uma opção para uma necessidade. Isso porque, a degradação acentuada do meio ambiente gera uma série de impactos negativos, que já vêm sendo observados.

Extinção de várias espécies de animais e plantas, o aquecimento global e a contaminação dos recursos hídricos desfavorecem a qualidade de vida, tão importante para a longevidade. Assim, toda ação de cuidado com o meio ambiente que quebre esse ciclo é bem-vinda e tem sido cada vez mais obrigatória no processo de compra e venda. Desde as ações mais simples, que podem ser realizadas por qualquer pessoa, até as mais complexas, que mudam inclusive os processos de fabricação dos produtos já são consideradas indispensáveis.

O empresário Gustavo Ferreira afirma que os canudos biodegradáveis têm decomposição mais rápida. “A decomposição nada mais é que o tempo que o material leva para sumir do meio ambiente. A importância de agilizar esse processo é impactar menos todos os que de alguma forma são afetados pelo lixo, desde o próprio ambiente até mesmo os seres humanos e animais”, explicou Ferreira.

Na visão do CEO da Canubio, adotar o uso de canudos biodegradáveis de papel é uma forma de contribuir para um ambiente mais saudável. “Além de estarmos fazendo a nossa parte enquanto empresa, o consumidor que adquire nosso produto tem a oportunidade de também fazer a sua parte, além de incentivar outras pessoas a fazerem também”, pontuou.

Optar por empresas responsáveis com a natureza é uma das maneiras de ajudar o meio ambiente a se reerguer. Hábitos cotidianos, por sua vez, também têm grande impacto. Diminuir o consumo de água, adotar a coleta seletiva e embalagens ecológicas, são exemplos práticos dos 3Rs: reduzir, reciclar e reutilizar, medidas fundamentais para um ambiente mais saudável.

