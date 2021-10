ABREE e Distrito Federal (Sema) assinam acordo para reciclagem de eletrônicos

Compartilhe Facebook

A meta é assegurar a destinação final ambientalmente correta de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos coletados

Com objetivo de aprimorar a logística reversa, seguindo as metas estabelecidas no Decreto Federal 10.240/2020, a ABREE – Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos – anuncia a assinatura do Acordo de Cooperação com a SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) do Distrito Federal. O objetivo central da ação é dar a destinação final ambientalmente correta de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados no Distrito Federal, por meio de 09 pontos de recebimento de todos os pesos e tamanhos.

Outra novidade é que a ABREE juntamente com a Zero Impacto, operadora de logística reversa de eletroeletrônicos e eletrodomésticos selecionada, lançam a coleta agendada dos produtos em fase de pós-consumo, trazendo mais um benefício para a população. O serviço estará disponível diretamente com a Zero Impacto. A solicitação de coleta pode ser feita por WhatsApp ou por telefone e formulário a ser preenchido no link Zero Impacto | Linktree. A ABREE garantirá a destinação final ambientalmente adequada dos produtos.

Um evento foi realizado na manhã do dia 24/09 para celebrar o início da parceria. Aconteceu no Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek, inaugurado como ponto de recebimento de produtos.

Estiveram presentes o Secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, o Assessor Especial do Secretário de Estado do Meio Ambiente José Sarney Filho, o senhor Jair Vieira Tannus Júnior, o presidente da ABREE, Sergio de Carvalho Mauricio, entre outros executivos e parceiros. Durante a celebração houve entrega de troféu e placas de agradecimento para confirmar o compromisso do DF com a sustentabilidade dos produtos arrecadados.

A assinatura do termo marca o início da parceria para a implantação do sistema de logística reversa para produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos de todos os tamanhos e pesos na capital do país, por meio de parceiro homologado, a Zero Impacto, que será responsável pela logística e consolidação dos produtos recebidos nos pontos de recebimento e na coleta agendada.

“Esse é apenas o início de um projeto que tem tudo para se tornar um exemplo para outras regiões. Iniciamos com 09 pontos de recebimento e a coleta agendada em benefício ao morador do Distrito Federal. A partir disso, daremos a destinação ambientalmente correta para os produtos recebidos, além de empregos que serão gerados. A logística reversa é a maneira mais sustentável de proteger o planeta e contribuir para uma economia circular”, explica Sergio de Carvalho Mauricio, presidente da ABREE.

Os 08 pontos de recebimento e a sede da Zero Impacto, localizada no Polo de Desenvolvimento Econômico da região administrativa de Santa Maria, estarão prontos para receber eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo como aspirador de pó, batedeira, ferro elétrico, fone de ouvido, liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água, televisão, entre outros.

“É um dia muito importante pois o Distrito Federal passa finalmente a contar com o sistema de logística reversa de eletroeletrônicos completo, abrangendo todas as linhas de eletroeletrônicos – do fone de ouvido à geladeira. É mais conveniência para o cidadão e mais opção para o descarte adequado, evitando assim a poluição ambiental, preservando os recursos naturais e reinserindo estes materiais na cadeia produtiva, gerando emprego e renda com sustentabilidade. Parabéns à ABREE e todos os envolvidos nos trabalhos por esse importante passo e contem com o Governo Federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, para levar esse importante programa para outras cidades do Brasil”, declara o Secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França.

“A SEMA vem trabalhando junto a diversas cadeias produtivas para garantir a realização da logística reversa no Distrito Federal e este acordo firmado junto à ABREE representa um grande passo, pois é a primeira parceria formalmente estabelecida. Esperamos que, a partir das campanhas que serão realizadas, toda a população do DF agora saiba e tenha acesso à forma correta de descartar seus eletroeletrônicos e eletrodomésticos”, diz José Sarney Filho, Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal.

Mais informações sobre o descarte ambientalmente correto em: http://www.abree.org.br/informacoes.

Abaixo os endereços dos pontos de recebimento:

1) Asa Sul: Posto Jarjour Asa Sul: SHCS SQ 210 – Eixo L (Eixinho de baixo) – Asa Sul – CEP: 70273-000

2) Asa Norte: Posto Jarjour Asa Norte: SHCN SQ 206 – Eixo L (Eixinho de baixo) – Asa Norte, Brasília – CEP: 70844-000

3) Secretaria de Estado Meio Ambiente do DF – SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco K, Edifício WAGNER – Asa Norte – CEP: 70297-400

4) Lago Sul: Posto Cascol: SHIS EPDB QI 13/QL 14 LT 1 PAG – Brasília – CEP: 71.635-013

5) Guará ll: Jukaf confecções: QE 40, Rua 12, lote 09 – Guará II – CEP: 71070-400

6) Águas Claras: Vitrinni Shopping Águas Claras – Av. Castanheiras, entre a Rua 13 e 14 Norte – Águas Claras – DF – CEP: 71909-720

7) DF Plaza Shopping – Rua Copaíba, nr 01 DF PLAZA SHOPPING, Térreo Quiosque ZAP – Águas Claras – DF – CEP: 71.919-540

8) Taguatinga: Posto Jarjour Taguatinga: CSB 08 lotes 01/05 (Próximo à EPTG) – Taguatinga, Brasília – CEP: 72015-585

E a sede da Zero Impacto:

9) Santa Maria: Sede l Zero Impacto: Trecho 01, Conjunto 05, Lote 01 Polo de Desenvolvimento JK Santa Maria, Brasília, DF – CEP 72549-525

Coleta agendada: por WhatsApp, telefone ou ainda pelo preenchimento do formulário disponível no link: https://linktr.ee/zeroimpacto