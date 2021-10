Hospital paulista realiza inovadora cirurgia robótica de quadril

Compartilhe Facebook

São Paulo – SP 1/10/2021

A instituição é a primeira do Estado de São Paulo a utilizar o sistema robótico Mako para procedimentos ortopédicos

O hospital paulista, localizado no bairro de Moema, realizou recentemente e, com êxito, a primeira cirurgia para substituição de prótese total de quadril assistida por Braço Robótico Mako, obtendo um resultado satisfatório para um paciente diagnosticado com osteoartrose de quadril. Trata-se do primeiro hospital do estado de São Paulo a adquirir a tecnologia. “Nestes casos, a cirurgia assistida por braço robótico traz inúmeras vantagens tanto para o paciente como para a ortopedia. As cirurgias são minimamente invasivas, contribuindo para a redução de complicações e tempo de internação, custos para o sistema de saúde, além de proporcionar uma rápida recuperação após o procedimento, com melhor resultado para o paciente “, comemora o Dr. Marcelo Sartori, diretor da instituição.

A partir de agora, o Hospital Alvorada Moema, da Rede Americas, passará a contar com a tecnologia robótica Mako em procedimentos para a substituição de articulações parciais ou totais de quadril e joelho. Sua utilização na cirurgia de substituição total de articulação transforma de maneira significativa o modo como o procedimento convencional sempre foi feito. De acordo com o Dr. Osvaldo Pires, diretor do Sistema de Excelência em Cuidados em Ortopedia e Bucomaxilofacial da Rede Americas, a prótese total de quadril é uma opção de tratamento para o paciente portador de doença articular degenerativa e a utilização do sistema para cirurgia assistida por braço robótico traz um avanço tecnológico que pode ser considerado um marco para a ortopedia, pelos benefícios que proporciona ao paciente, maior precisão e reprodutibilidade para o cirurgião e traz, de forma revolucionária, excelência para as cirurgias de artroplastia do quadril e do joelho.

Entre os recursos do Sistema Mako, o especialista destaca a modelagem 3D da anatomia óssea, que permite a criação de um plano cirúrgico personalizado com base na anatomia de cada paciente e tipo de prótese, contribuindo para a assertividade da cirurgia. “A aplicação de implantes e próteses por meio do sistema robótico nos coloca em um lugar de maior precisão nos procedimentos, redução de cirurgias de revisão e readmissões, e claro, maior conforto e segurança para o paciente”. Alguns benefícios podem ser elencados, como, menos dor e uso de analgésicos opioides no pós-operatório, menor tempo de hospitalização e a redução do tempo de fisioterapia, ou seja, agiliza todo o processo de recuperação do paciente.

Adicionalmente, o sistema robótico Mako desenvolve um modelo da articulação, o qual permite que o cirurgião avalie a estrutura óssea, o alinhamento da articulação e o tecido circundante, fornecendo dados de amplitude de movimento em tempo real. Desta forma, o braço robótico auxilia na remoção da cartilagem e do osso doente para colocação dos implantes com precisão milimétrica.

O Hospital Alvorada Moema já certificou cinco profissionais da equipe, habilitando-os a utilizar o Sistema Mako por meio de uma certificação internacional para a realização destes procedimentos. “A robótica revoluciona de forma decisiva a ortopedia para um melhor desfecho clínico, garantindo maior eficiência, segurança e a reabilitação do paciente mais adequada”, destaca. O investimento constante em inovação e capacitação de seus profissionais, faz parte do compromisso da instituição de manter o Sistema de Excelência em Cuidados para alta complexidade. Atualmente, existem mais de mil sistemas desse tipo sendo utilizados com êxito em 29 países ao redor do mundo, com mais de 500 mil procedimentos realizados.

