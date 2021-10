Dicas para a criação de vídeos assertivos

Compartilhe Facebook

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para a criação de conteúdo em vídeo.

No mundo do marketing digital, o conteúdo de vídeo está se tornando cada vez mais popular. Isso se deve à inclinação natural das pessoas para assistir a vídeos como forma de entretenimento, bem como ao fato de que eles são uma ótima maneira de contar uma história.

O vídeo se tornou uma das formas mais populares de conteúdo nas mídias sociais como YouTube, TikTok e Instagram. O vídeo também demonstrou aumentar as visualizações de página em sites em até 100%, se feito corretamente.

Este tipo de conteúdo é uma maneira incrivelmente versátil para empresas de todos os tamanhos promoverem produtos ou serviços com apenas alguns cliques ou toques em seus dispositivos móveis.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para a criação de conteúdo em vídeo.

A primeira dica dada pelo especialista é entender o segmento da empresa antes de criar conteúdo em vídeo. Segundo ele, as necessidades do segmento de negócios afetam o conteúdo de vídeo que será criado.

“Por exemplo, o conteúdo de vídeo criado para um público B2B precisa se concentrar em como começar seu negócio e quais oportunidades de negócios existem, enquanto o conteúdo de vídeo criado para um público B2C deve se concentrar nos benefícios e recursos de seus produtos e serviços”, explica Darzi.

Outra dica dada por Darzi é conhecer bem o público-alvo. Isso porque, Rodrigo destaca que o vídeo é uma das maneiras mais poderosas e eficazes de se comunicar e interagir com o público-alvo.

“Antes de começar a criar conteúdo de vídeo, é importante conhecer bem o seu público-alvo. Veja os interesses deles, o que eles gostam nas redes sociais, em seu site ou blog, e o que não gostam. Isso ajudará você a adaptar o conteúdo do seu vídeo de acordo e torná-lo mais eficaz”, destaca o especialista.

Por fim, Rodrigo aconselha que contar com a ajuda de uma agência de marketing digital é essencial para criar vídeos. De acordo com ele, a contratação de uma agência de marketing digital para criar vídeos garante que todos os aspectos do processo de produção sejam tratados profissionalmente.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/