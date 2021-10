Disputa ao Prêmio Época Reclame Aqui 2021 reúne 887 empresas de 149 categorias

Compartilhe Facebook

1 de outubro de 2021.

Ferraz de Vasconcelos – SP 1/10/2021 – A 11ª edição do Prêmio Época Reclame Aqui 2021 vai homenagear no dia 06 de dezembro as organizações que receberem mais votos.

Uma das empresas indicadas pertence ao ramo gráfico



Pesquisa aponta que experiência do cliente é crucial para o andamento das empresas. Um levantamento feito pela Microsoft o qual avaliou o comportamento do consumidor, constatou que 48% dos entrevistados ao redor do mundo afirmaram que deixaram de fazer novos negócios com uma empresa no último ano devido ao descontentamento com o atendimento. Os Estados Unidos mostraram uma média de 42%, enquanto o Brasil 67%.

A pesquisa mostra que as principais reclamações dos clientes são: tempo excessivo de espera no atendimento, mau funcionamento do produto, vendedor despreparado, atraso na entrega, respostas insatisfatórias, falta ou demora de resposta nas redes sociais, suporte inacessível, dentre outras queixas.

Foi pensando em um trabalho focado no pós-venda que surgiu o Reclame Aqui, um canal que permite interação entre clientes e empresas para resolver reclamações relacionadas ao atendimento.

Reclame Aqui abre votação para eleger empresas com o melhor atendimento do Brasil

A empresa Reclame Aqui está com votação aberta do dia 01 de setembro a 31 de outubro, para eleger as empresas que prestam o melhor atendimento do Brasil. Ao todo, são 887 empresas de 149 categorias que foram indicadas para concorrer ao Prêmio Época Reclame Aqui 2021.

Até a edição passada, para a empresa concorrer ao prêmio eram considerados os índices e a reputação ao longo de 12 meses. Mas neste ano, passará a ser considerado 6 meses de avaliação, com atualizações mais recentes dos indicadores de cada empresa.

Até o momento, a plataforma de votação registrou mais de 50 mil votos e a expectativa é que esse número venha dobrar até a data de encerramento. A eleição é aberta ao público, basta acessar: https://premio.reclameaqui.com.br/votacao, fazer o cadastro ou acessar com o usuário e senha, para depois votar. Inclusive, mais de 1000 empresas já foram contempladas ao prêmio pelo padrão de atendimento ao cliente e pelo nível de reputação considerados excelentes na visão do consumidor.

Segundo o site Reclame Aqui, nos últimos 30 dias, as empresas que mais resolveram reclamações foram do ramo do varejo, aplicativos de entrega, marketplaces e instituições financeiras.

A categoria de gráfica online tem como uma de suas representantes a FuturaIM, que nos últimos 6 meses obteve uma nota média de 9,1, com 207 reclamações e 100% das reclamações respondidas. Além disso, atingiu 94,2% de Índice de Solução e 87,8% dos clientes afirmaram que voltariam a fazer negócio com a gráfica.

“A FuturaIM se sente honrada por participar da entrega desse prêmio junto a outras instituições. Isso mostra que estamos no caminho certo”, comenta o diretor comercial da gráfica, Wellington Luiz.

Devido a essa pontuação, a empresa está concorrendo ao prêmio pela 5ª vez consecutiva na categoria “gráficas online” e também recebeu o selo RA1000. O Selo RA1000 do Reclame Aqui destaca as empresas que estão focadas no Customer Success, para atender as necessidades de cada consumidor que registra algum tipo de reclamação.

E, para obter esse selo, é necessário ter um número de avaliações igual ou superior a 50; ter um índice de resposta igual ou superior a 90%; um índice de solução igual ou superior a 90%; apresentar uma média das avaliações igual ou superior a 7; e comprovar um percentual igual ou superior a 70%, o qual indica que seus clientes voltariam a fazer negócios futuramente. A 11ª edição do Prêmio Época Reclame Aqui 2021 vai homenagear no dia 06 de dezembro as organizações que receberem mais votos.

