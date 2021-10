Como fazer marketing digital para clínica veterinária﻿

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de outubro de 2021.

Atualmente, o marketing digital está ganhando espaço em todos os setores, pois é uma estratégia que as empresas aderem e conseguem otimizar suas vendas e gerar lucros.

O que é marketing digital?

São estratégias de marketing que são feitas de forma online. Essas buscam meios de atrair clientes e olhares para seu negócio e, com isso, criar uma identidade e nome para sua marca.

Por meio da internet e meios de comunicação, as empresas procuram se comunicar e integrar seus produtos com os diversos tipos de compradores.

Como abrir sua própria clínica veterinária?

O próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros, e para os veterinários isso não é diferente.

Entre as etapas de abrir uma clínica, o primordial é fazer isso com planejamento, pois é o que dará estrutura para os próximos passos.

Planejamento

É a parte da organização das ideias e dos planos para execução do processo de abertura da clínica veterinária.

O proprietário deve ter em mente e na ponta do lápis o que será exercido na clínica, qual será o público-alvo, os tipos de concorrentes, quais produtos podem ser oferecidos, os serviços prestados e até como tudo isso será feito e bancado.

Cálculo de orçamento e custos

Abrir uma clínica é um investimento e requer capital inicial, por isso, é preciso estar ciente dos gastos e das despesas desse processo.

Calcular o orçamento envolve também programar-se com os custos enquanto a clínica ainda não dá lucros.

Parte jurídica

Essa etapa é fundamental, pois é aqui que seu negócio será regulado e obedecerá às normas judiciárias.

Ter um advogado e até um contador nessa hora garantirá eficácia nessa etapa, o que futuramente fará toda a diferença e evitará prejuízos e preocupações.

Localização e estrutura

Ir atrás do local e ambiente que será montada a clínica é das etapas mais esperadas, pois é aqui que verão o sonho sendo realizado.

Mesmo com a emoção, é preciso atentar-se para as principais orientações, como: local confortável, ambiente apropriado, tamanho e tipo de serviço oferecido.

A clínica veterinária geralmente tem o espaço de atendimento, a ala cirúrgica, o setor para internações, e espaços de lavanderia e equipamentos necessários.

Profissionais

Tomar conta de uma clínica não é tarefa para uma única pessoa, por isso, além do veterinário especialista é necessário pelo menos um auxiliar e um recepcionista ou secretário.

Concorrência e tabela de preços

Para estipular os preços, é necessário atentar-se para os tipos de serviços oferecidos em sua clínica, as despesas e o que a concorrência oferece.

Desse modo, sua tabela de preços não ficará nem muito acima do mercado e nem muito abaixo.

Aqui também é o momento de controlar seus gastos e focar no que é realmente importante.

Marketing

O marketing envolve muitas estratégias, entre elas a divulgação e a propaganda da sua clínica veterinária.

Apostar em cartões e uma fachada bem vista são alternativas para atrair olhares e, consequentemente, mais clientes.

Dicas de marketing digital para clínicas veterinárias

O marketing digital para clínica veterinária tem por objetivo conseguir mais visibilidade, e assim, fornecer mais potenciais clientes.

Site ou plataforma

Entre as estratégias de marketing digital, o site é umas das mais importantes, pois no nosso mundo conectado, estar fora da internet pode significar estar ausente do mercado consumidor. Uma vez que não há visibilidade nesse meio.

O site deve oferecer todas as informações necessárias para entrar em contato com sua clínica, saber dos serviços e a localização.

Conteúdo especializado

Investir em conteúdo de qualidade e especializado na área de atuação da sua clínica traz credibilidade e reconhecimento para seus serviços.

Redes sociais e meios de comunicação

As redes sociais atualmente são as principais formas de divulgação das notícias e propaganda de negócios, por isso, para sua clínica ter sucesso e atrair clientes essa alternativa é uma das mais eficazes.

Divulgação por e-mails

Consiste em formas de divulgar sua clínica e seus serviços oferecidos por meio de e-mails automáticos, estes podem conter também promoções, novidades, entre outros.

Técnicas de SEO

As técnicas de SEO são utilizadas para otimizar as pesquisas no principal site de buscas, o Google. Assim, inserir essa novidade trará mais acesso ao site ou perfil.