A importância de se ter uma gestão administrativa na sua empresa

4 de outubro de 2021.

Uberlândia MG 4/10/2021 – Peter Drucker, o consagrado autor considerado o pai da Administração destaca as funções de um bom gerenciamento.

O produto ou serviço final oferecido por qualquer empresa é resultado de um processo interno que raramente é visível para o consumidor. É como se, o que chega para o mercado, fosse a ponta de um iceberg e tudo o que acontece por trás daquela entrega está submerso em uma realidade que os gestores conhecem bem.

Ter uma gestão administrativa eficiente exige pelo menos um conhecimento básico de administração. Esse pequeno detalhe pode ser a diferença entre o fracasso ou sucesso de uma empresa.

Na maioria dos casos, um sistema de gestão empresarial pode facilitar o trabalho de gestão administrativa. “Uma boa gestão administrativa é composta por um sistema de gestão empresarial que comporta pelo menos as entradas e saídas de uma empresa”, diz Vinícius Moura, CEO da UpGestão . De acordo com o CEO, o sistema deve atender tanto as necessidades fiscais quanto as funções financeiras para que se tenha uma boa administração empresarial.

Funções administrativas

Peter Drucker, o consagrado autor considerado o pai da Administração destaca as funções de um bom gerenciamento. Para ele, a gestão faz parte da instituição como um órgão próprio e cabe ao administrado contribuir positivamente com o propósito da organização, tornar o trabalho produtivo e gerenciar impactos e responsabilidades sociais.

Essas funções se dividem em tarefas de planejamento, organização, direção e controle. Atividades fundamentais em qualquer etapa do processo. Caso contrário, a operação corre o risco de fugir do controle, os planos não se convertem em ação e essas, por sua vez, não geram o resultado esperado.

Melhores resultados

A gestão administrativa contribui para um bom resultado ao longo de todo o processo, que começa na definição dos objetivos empresariais com um plano de negócios estruturado. De maneira estratégica, esse plano é operacionalizado de forma a seguir métodos que resultem em excelência.

Desde o ponto de partida, a elaboração do plano de negócios, até o objetivo final, os resultados esperados, todo o processo precisa de organização e acompanhamento. Ao longo de cada etapa, a gestão administrativa, nas funções que lhe cabe, contribui para um emprego eficiente dos recursos humanos, financeiros e de tempo.

Benefícios da boa gestão

São muitos os benefícios de uma boa gestão administrativa, a saber:

– Visão ampla do negócio – Um bom administrador possui visão sistêmica dos diferentes departamentos e sabe usar essa integração para impactar positivamente essa troca de informações necessária entre cada um deles.

– Intermediação entre níveis estratégicos e operacionais – Em nível tático é fundamental que o gestor leve até a base operacional, de forma assertiva, as decisões e expectativas da alta gestão.

– Manutenção da saúde financeira – O departamento financeiro demanda uma gestão administrativa assertiva para controlar gastos, reduzir custos e otimizar resultados.

– Aumento da produtividade – Uma boa gestão de pessoas corrige falhas e desenvolve talentos, além de motivar e melhorar o ambiente de trabalho.

– Tomada de decisão – A gestão administrativa permite que as decisões sejam mais assertivas e baseadas em dados que são convertidos em informações relevantes para os gestores.

Profissionais preparados

Uma boa gestão administrativa precisa fazer parte do DNA da empresa e pode ser empregada nos mais diversos departamentos e por diferentes profissionais dos níveis estratégico e tático. São competências que cabem a todos que desempenham papéis de liderança e tomada de decisão.

Os diferenciais de um bom administrador estão ligados a capacidade de fazer um bom planejamento e executar as ações com eficácia. Estar atento e acompanhar todos os processos da empresa, pois as ações de determinados departamentos impactam nos demais. Fazer avaliações de desempenho e analisar sempre os dados e resultados a tempo de ajustar eventuais erros. Boa comunicação e empatia para lidar com pessoas e motivar equipes.

Um bom Sistema

Em nossa conversa com o CEO Vinícius Moura, para fazer uma boa gestão empresarial, é necessário um bom Sistema de Gestão Empresarial. “Com o UpGestão , fazer a gestão administrativa de sua empresa será moleza, pois o sistema lhe garante relatórios diversos sobre o que foi alimentado no sistema, como por exemplo, quantidade de produtos em estoque e movimentação de receitas e despesas.”

Website: https://www.upgestao.com.br