Desafio King Crab Experience está com inscrições abertas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 4 de outubro de 2021.

Santos (SP) 4/10/2021 – “O King Crab tem conquistado cada vez mais respeito e seu retorno é aguardado há bastante tempo” – Gabriel

Setten, Gerente de Comunicação da DP World

Evento de condicionamento físico ocorre nos dias 23 e 24 de outubro, na Praça Mauá e Praia do Gonzaga, em Santos (SP)

O Desafio King Crab Experience, evento envolvendo os praticantes de crossfit, crosstraining e exercício funcionais de alta intensidade e que tem como objetivo testar o condicionamento físico entre os seus participantes está confirmado para os dias 23 e 24 de outubro, na Praça Mauá e Praia do Gonzaga, respectivamente.

As inscrições estão abertas pelo Instagram do evento @desafiokingcrab para as categorias Iniciante, Scale e RX, formadas por três pessoas (trios) que podem ser no Feminino, Masculino ou Misto (dois homens e uma mulher).

Para participar do evento, além do pagamento da inscrição, é obrigatório o envio do termo de responsabilidade por meio do aplicativo utilizado na inscrição. A participação de atletas com idade inferior a 18 anos é permitida, até o limite de 16 anos de idade, mediante a apresentação de uma autorização por escrito do responsável legal.

Durante a competição, os participantes deverão cumprir todos os padrões de movimento (amplitude e execução) e cargas conforme o briefing que será liberado até duas semanas antes do evento, lembrando que não serão avaliados os quesitos de postura, estilo ou eficiência.

Neste ano, a DP World Santos é mais uma vez patrocinadora do evento esportivo, uma iniciativa que ocorre desde 2017 via PROMIFAE (Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte). “A DP World Santos se orgulha de viabilizar a estrutura necessária para este evento pelo quarto ano. O King Crab tem conquistado cada vez mais respeito e público, e seu retorno é aguardado há bastante tempo. Sabemos dessa importância.

Nossa intenção é continuar estimulando a região e fomentar o esporte”, afirma Gabriel Setten, Gerente de Comunicação Corporativa da DP World Santos.

O evento será marcado também pela responsabilidade social, com as doações de leite em pó Nutrem Kids ou Sustagem Kids pelos participantes em prol da Associação Brasileira de Apoio e Combate ao Câncer Infanto Juvenil (Abraccii). Para mais informações, consulte o perfil do Instagram @desafiokingcrab ou envie uma mensagem para o número de WhatsApp (13) 99151-5115 ou (13) 99135-5433.

“Salientamos que o Desafio King Crab não é um campeonato e, sim, uma incrível experiência, pois para nós, a diversão está em primeiro lugar e o competir é apenas um detalhe. Queremos difundir a atividade física com um estilo de vida e convidar a todos os boxes e pessoas de todo o litoral para fazerem parte desta grande festa”, explica o organizador, Rafael Guaraldo.

O Desafio King Crab Experience é uma realização da CFBOQ Company e Nunes Projetos Incentivados, que conta com o patrocínio da DP World Santos desde 2017. Apoio: KVRA – Lifestyle & Sports e Kmaker Fit; Associação Comercial de Santos; Prefeitura de Santos por meio do Promifae (Programa Municipal de Incentivo Fiscal de Apoio ao Esporte). Divulgação SantosPress Comunicação.