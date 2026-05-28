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Prazo para emissão do CCIR 2026 já está aberto em Montes Claros
Prazo para emissão do CCIR 2026 já está aberto em Montes Claros

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Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Produtores rurais devem emitir o documento até 16 de junho para evitar multas e bloqueios.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — O prazo para emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) 2026 já está aberto. O documento, liberado pelo Incra em 19 de maio, é obrigatório para diversas operações envolvendo imóveis rurais e deve ser emitido até 16 de junho, data limite para pagamento da taxa sem acréscimos.

Importância do CCIR

O CCIR comprova a regularidade cadastral do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR).

  • Reúne informações sobre área, titularidade e situação cadastral.
  • Não substitui escritura ou prova de propriedade, mas é essencial para operações legais e financeiras.
  • Sem o documento válido, ficam bloqueadas transações como venda, transferência, arrendamento, hipoteca, financiamentos, inventário e partilha de herança.

Orientações locais

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, Alexandre Rocha, reforça: “O produtor rural pode procurar o Sindicato Rural do seu município para emitir o documento para pagamento. É importante não deixar para a última hora e evitar transtornos.”

Como emitir

Acesse o portal oficial

Entre no site do Incra ou no sistema SNCR para iniciar a emissão.

Realize o cadastro

Informe dados do imóvel e do titular para atualizar o sistema.

Pague a taxa

Efetue o pagamento via PIX, boleto ou cartão até 16 de junho para evitar multas.

Receba o certificado

Após compensação, o documento é liberado com status de ‘Quitado’.

Evite golpes

O CCIR não é enviado por Correios ou e-mail; emita apenas pelos canais oficiais.

A emissão do CCIR 2026 é fundamental para garantir a regularidade dos imóveis rurais em Montes Claros e região. O prazo até 16 de junho exige atenção dos produtores, que devem buscar os canais oficiais para evitar pendências e prejuízos.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do Incra e Sindicato Rural

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