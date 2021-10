Crescem acordos de cooperação entre empresas brasileiras e governos da África

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 5 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 5/10/2021 – Há uma tendência hoje em favorecer e fortalecer o mercado local com acordos de transferência de tecnologia, promoção de investimentos e até isenção de impostos

Segundo a Oxford Economics, 7 dos 10 países que mais crescem no mundo são da África e classe média deve chegar a 1 bilhão de pessoas na região.

A UNECA (Comissão Econômica das Nações Unidas para a África), que apoia o desenvolvimento econômico e social dos 53 países membros da região, criou um programa chamado “Industrialização para uma África Emergente” e, com o apoio do movimento “Beyond Africa”, deverá viabilizar a criação de acordos de cooperação bilateral entre empresas brasileiras e governos da região.

Beyond Africa é a união de empresas que, com diversas especialidades, busca unir a experiência adquirida ao longo de 15 anos de projetos de desenvolvimento social e econômico no continente africano, que busca através do esporte, cultura, educação e saúde, conectar as entidades pública, privada e não governamentais, respeitando os aspectos políticos, sociais e econômicos dos parceiros envolvidos.

Para o coordenador do “Beyond Africa”, Paulo Pan, além dos números promissores para a região de diferentes órgãos que monitoram a economia local, inclusive o Banco Mundial, há uma presença maciça de investimentos chineses, uma atuação muito forte dos governos para melhorar a qualidade de produtos e serviços, e isso gera oportunidades. “Há uma tendência hoje em favorecer e fortalecer o mercado local com acordos de transferência de tecnologia, promoção de investimentos e até isenção de impostos”, explica o ativista brasileiro que atua há mais de 15 anos na região.

O embaixador da Tanzânia no Brasil, Emmanuel John Nchimbi, tem uma agenda repleta de encontros com empresários brasileiros das áreas da saúde, educação e financeira. A iniciativa deve culminar com a criação de um escritório para promoção comercial e relacionamento da embaixada da Tanzânia em São Paulo. “É uma alegria poder colaborar para estreitar os laços entre Brasil e África de maneira cada vez mais profissional, colaborarmos entre nós renderá bons frutos a todos”, explica Nchimbi.

No setor da saúde, o embaixador visita a unidade de Santana de um dos maiores laboratórios de análises clínicas da América Latina, o Hermes Pardini, junto com o parceiro HCA – Health Control Assistant – empresa brasileira com atuação no continente africano -, para conhecer soluções de saúde de alta qualidade e baixo custo, que poderão ser replicadas nos países africanos.

Na área de educação, o embaixador se encontra com Janquiê Diniz, fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, e com Paulo Pan, coordenador do Beyond Africa, com o intuito de estabelecer um acordo de cooperação bilateral que possibilite o compartilhamento das realidades de cada um dos locais e também de possíveis soluções a serem adotadas com a troca de informações e experiências.

Paulo Pan, coordenador do Beyond Africa, Natalia Dias e André Viana, respectivamente, CEO e diretor comercial do Standard Bank, instituição financeira centenária que oferece serviços bancários e financeiros para pessoas, empresas, instituições e corporações na África, encerram a primeira rodada de acordos bilaterais com o objetivo de fortalecer a construção de laços comerciais entre o Brasil e a África, e viabilizar a parceria da instituição financeira como apoiadora do desenvolvimento econômico do continente africano, respeitadas as diferenças socioculturais de cada um dos países membros que compõem o programa da UNECA.

O propósito do grupo Standard Bank é impulsionar o desenvolvimento do continente africano pelo fomento de negócios éticos e sustentáveis. O grupo ajuda grandes empresas multinacionais com origem no Brasil, China, Emirados Árabes, Estados Unidos e Europa a comercializar produtos e serviços ou expandir suas atividades para o continente africano. No Brasil, o escritório regional apresenta oportunidades de negócios na África atuando como parceiro de negócio.

Para mais informações www.agenciaremir.com.br e http://www.beyondafricagroup.org

Website: http://www.beyondafricagroup.org