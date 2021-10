Maior presença de pets em casa reforça a atenção com móveis e estofado

Compartilhe Facebook

5 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 5/10/2021 – A impermeabilização de sofás é uma alternativa, já que, com ela, fica mais fácil limpar os pelos, as marcas de patas e outras sujeiras causadas pelos animais

Cuidado com a higiene dos pets aumentou durante a pandemia; especialista dá dicas para manter os estofados limpos e garantir a saúde e o bem-estar de tutores e animais



Basta rolar o feed de qualquer rede social para esbarrar com os termos “mãe de pet” ou “pai de pet”. Resultado do fenômeno, o setor de acessórios e alimentos para animais de estimação cresceu 87% nos últimos cinco anos, conforme revelou balanço recente da empresa de pesquisa de mercado Euromonitor International. De acordo com o órgão, ainda em 2021, o Brasil deve se consolidar como o sexto maior mercado pet do mundo.

Para melhor ilustrar este cenário, basta saber que, há três anos, já havia no país, em números absolutos, de acordo com dados levantados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em parceria com o Instituto Pet Brasil, cerca de 139,3 milhões de animais.

E se a pandemia de Covid-19 imprimiu uma nova realidade para toda a sociedade, para os cães de estimação espelhados por lares de todo país não foi diferente, com as medidas de quarentena e isolamento social trazendo oportunidades únicas para eles. Afinal, não é sempre que os humanos podem passar 24 horas por dia e 7 dias por semana em casa – com tanta atenção voltada para para estes companheiros de isolamento.

Um indicativo disso foi o aumento do faturamento do mercado pet, que registrou R$ 40,1 bilhões de faturamento, 13,5% a mais do que no ano anterior, segundo projeção do Instituto Pet Brasil, com base nos dados de mercado até o terceiro trimestre.

Ainda assim, não se pode dizer que a crise sanitária não trouxe um impacto negativo para os animais de estimação. “Antes da pandemia, assim como os tutores, os pets tinham uma rotina, que foi quebrada de uma hora para a outra. Para os cachorros, especificamente, que em geral tinham o hábito de sair todos os dias para passear e fazer xixi, a mudança brusca de hábitos foi um choque”, afirma Vinicius Finavaro, responsável pela SP Serviços, empresa especializada na lavagem e impermeabilização de estofados.

Entre os desafios que pets e tutores tiveram que enfrentar na pandemia, Finavaro destaca que o cuidado com a higiene dos animais (que tiveram de interromper a visita ao veterinário e ao pet shop para fazer banho e tosa) aumentou, assim como a preocupação das pessoas para manter a casa limpa e confortável para todos os moradores.

Limpeza de móveis e estofados exige atenção

Na perspectiva de Finavaro, para garantir a saúde e o bem-estar dos tutores e animais, é fundamental prestar atenção à limpeza dos móveis e ambientes. Mobiliários como o sofá, que são os queridinhos dos pets, precisam estar sempre limpos. “A impermeabilização de sofás é uma alternativa, já que, com ela, fica mais fácil limpar os pelos, as marcas de patas e outras sujeiras causadas pelos animais”, afirma. “Como essa impermeabilização promove uma ação hidrofóbica, ela impede que líquidos – como por exemplo, a ‘baba’ dos cães – penetrem no tecido”.

Segundo Finavaro, a impermeabilização de estofados cria uma película de resina na fibra do tecido, o que gera uma carga elétrica no local, facilitando a retirada de pelos e sujeiras, prevenindo, assim, a formação de manchas irreversíveis no tecido.

“Os pets estão nos ajudando a enfrentar a pandemia, um dos períodos mais desafiadores da história recente, não apenas para nós, como também para eles. Por isso, vale a pena ficar atento a mudanças comportamentais em seus animais de estimação e zelar por sua saúde e bem-estar”, conclui.

