Famílias investem em educação com foco no rendimento escolar das crianças

Busca pela rede Kumon tem aumento significativo no primeiro semestre de 2021, contabilizando mais de 18 mil matrículas, quando comparado com mesmo período de 2020

O Kumon, microfranquia de educação, comemora a retomada da economia e do setor de franchising voltado para a área de educação. De janeiro deste ano até junho a rede conquistou mais de 18 mil alunos, em comparação ao mesmo período do ano passado. O aquecimento do setor é sentido de norte a sul do país.

Embora a crise financeira tenha afetado milhares de famílias durante o período de pandemia, neste momento de retomada, muitas estão se esforçando para investir na educação de qualidade para as crianças. A preocupação dos pais ficou ainda maior para que seus filhos tenham um bom desempenho escolar e consigam ter um futuro brilhante. A consciência de que a educação é a chave para o sucesso está cada vez mais latente na sociedade.

“O Kumon acredita na educação como meio de transformação, tanto pessoal, quanto financeiro. Com isso, depois de um 2020 repleto de incertezas, vemos que as famílias acabaram se adaptando com a rotina e a nova forma de aprender dos seus filhos. Logo, vemos um 2021 com uma vida se ajustando às novas situações e, mais que isso, de retomada gradativa que trouxe mais tranquilidade para os pais voltarem a pensar no futuro das crianças”, diz Leandro Porto, gerente de expansão do Kumon.

O isolamento social trouxe ensinamentos para ambos. “Muitos pais, ao verem os filhos estudando em casa, perceberam o quão importante é a criança desenvolver habilidades como concentração, independência, disciplina, hábito de estudos, capacidade de aprender por si entre outras. Todas essas capacidades são fundamentais para a vida da criança. A pandemia acabou trazendo algumas preocupações para os pais com relação a educação dos filhos, principalmente na independência nos estudos, já que muitos precisaram se dedicar 100% para acompanhá-los”, completa Leandro.

Recuperação do setor de franchising

Segundo pesquisa realizada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising, vários outros segmentos do setor de franquias mostraram uma recuperação dos negócios no 2º trimestre deste ano. Entre elas, estão em destaque: Entretenimento e Lazer; Hotelaria e Turismo; Moda; seguidos por Alimentação – Comércio e Distribuição e Food Service.

