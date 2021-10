Aparelho para surdez é referência em design internacional

Compartilhe Facebook

São Paulo – SP 6/10/2021 – Esse aparelho auditivo foi desenvolvido para auxiliar as pessoas na busca pelo tratamento da surdez mais cedo

Virto M Black, um aparelho auditivo que recebeu o prêmio internacional Red Dot por excelência em design de produto. É o primeiro aparelho auditivo intra-aural (utilizado internamente, na orelha) com conexão Bluetooth® produzido de forma personalizada que se assemelha a um fone sem fio de alto desempenho.

Ouvir é uma emergência e, em um cenário onde estima-se, segundo a OMS, que mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo possuam algum grau de perda auditiva, informações contra estigma são de grande valia para a população. A tecnologia desses dispositivos evoluiu demais. Hoje, um aparelho para surdez pode ser comparado a um fone de ouvido de alto desempenho, com funções de conectividade para comunicação direta com computadores, TVs, smartphones e qualquer outra fonte de informação.

Contudo, a aparência está entre os aspectos que impedem muitas vezes a aceitação ao uso, por preconceito ou falta de conhecimento da população. E foi justamente com o objetivo de destacar a excelência em qualidade sonora, aliada aos conceitos de estética para atingir uma demanda de jovens e idosos que sofrem com as consequências da privação do som, que a Phonak, uma empresa suíça referência no desenvolvimento de soluções auditivas, lançou o aparelho auditivo Virto M Black. O Virto M Black recebeu o prêmio internacional Red Dot por excelência em design . Este é um grande prêmio que representa um reconhecimento pela excelência na qualidade do design.

Em janeiro de 2020, o aparelho auditivo Virto Black também foi apresentado num evento renomado de tecnologia: o CES em Las Vegas e, nesta ocasião, ele também foi eleito o “Melhor dos Melhores” na categoria Tecnologia de Acessibilidade.

Todo esse reconhecimento tem um motivo: ele foi desenvolvido para auxiliar as pessoas na busca pelo tratamento da surdez mais cedo, visto que a perda auditiva é um dos aspectos gerenciáveis que tem uma grande contribuição para a evolução de alterações cognitivas do envelhecimento, como a demência.

Especialmente durante a pandemia, em que o uso das máscaras de proteção é extremamente necessário, para as pessoas que tem perda auditiva ficou ainda mais difícil se comunicar. Agora há a chance de conhecer um aparelho auditivo que tem todas as funções para devolver o acesso ao som, mas se parece com um fone de ouvido. Outra grande vantagem do aparelho auditivo Virto M Black é que ele não interfere no uso das máscaras de proteção comuns, presas atrás da orelha. Além disso, ele possui conectividade total com dispositivos Bluetooth® e Roger, um microfone sem fio que auxilia na compreensão da fala quando ruído e distância atrapalham. Todos esses diferenciais mudaram o conceito de aparelho auditivo no mercado de tecnologia para saúde.

Usar a tecnologia para a saúde reforça a missão da Phonak em criar soluções auditivas com o intuito de mudar a vida das pessoas, permitindo o seu sucesso social e emocional. É uma empresa suíça que pesquisa e desenvolve há mais de 70 anos produtos dedicados a melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva. Ela é líder no Brasil e no mundo em inovações na área da audição. Para saber onde encontrar um profissional de saúde auditiva e conhecer o Virto Black, ela disponibiliza seu contato:

