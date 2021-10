Soluções de tecnologia para a indústria 4.0 geram mais valor para o negócio

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 6 de outubro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 6/10/2021 – Com um investimento superior a R$ 500 mil, a linha de produção modelo é a única no Brasil a possuir todas as soluções Cisco para a indústria 4.0.

Parceria entre Nexa, Cisco Brasil e Senai-SP apresenta planta industrial em formato único no país

Nos últimos 15 anos, a indústria brasileira foi da 9ª posição, entre as maiores do mundo, para a 14ª, tendo sua participação global reduzida em 1,3% da produção industrial mundial. Hoje, o Brasil corre para se inserir na indústria 4.0 e a pandemia atrasou muito o processo. Segundo o Índice Global de Inovação, divulgado em setembro, o Brasil está posicionado na 57ª colocação no ranking. Um levantamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) informa que a redução dos custos com a implantação da indústria 4.0 é de mais de R$ 73 bilhões/ano.

Pensando na necessidade das indústrias em se adaptar à nova realidade, a Nexa Tecnologia, empresa de soluções para a indústria 4.0, uniu-se à Cisco Brasil e ao Senai-SP para criar uma planta industrial modelo, na qual todos os processos foram integrados por meio da interconectividade. Com um investimento superior a R$ 500 mil, o simulador fica localizado no Senai de São Caetano (SP), considerado referência em estudos e pesquisas de tecnologia para a indústria.

Na linha de produção modelo, única no Brasil a possuir todas as soluções Cisco para a indústria, o visitante pode conhecer cada etapa da manufatura, que começa com a simulação da compra de um produto online, enviando o pedido à fábrica, de onde se inicia, então, o processo de produção do item adquirido. A cada módulo, máquinas com funções variadas e de diversos fabricantes se comunicam por meio dos equipamentos Cisco, implementados pela Nexa. Os robôs produzem a peça solicitada, personalizam, montam e embalam, no que é conhecido como processo em linha contínua.

Os equipamentos presentes no simulador são de alguns dos parceiros do Senai-SP, de fabricantes diferentes e se comunicando em protocolos diferentes, com o grande desafio de criar essa sintonia afinada entre eles. Sensores, câmeras, controladores e outros tipos de “hardware”, indicam o que cada máquina precisa fazer. Conversores (gateways) traduzem as diversas linguagens em uma única. As informações trafegam através de switches Cisco para que haja interconectividade entre as células e enviam para o comando central as informações na mesma linguagem. Onde antes existiam vários computadores, com a função de hospedar os servidores existentes na planta, hoje se aplicam soluções de hiperconvergência, que concentram a parte dos softwares, servidores e firewalls, fazem a segurança, tornam o ambiente mais limpo, econômico e enxuto.

Todo esse processo de hiperconvergência é realizado pela junção de servidores físicos de alta performance e pela inteligência de visibilidade e gerenciamento da Cisco, permitindo que a planta seja controlada virtualmente e com alta segurança. Uma das funções da fábrica modelo é, além de receber potenciais clientes, fazer com que alunos do Senai de várias partes do Brasil tenham acesso remoto seguro a essa indústria e aprendam a operar todas as funções à distância, já preparando profissionais para esta nova e atual realidade.

A experiência da visita esclarece quaisquer dúvidas sobre o que é a Indústria 4.0 e o como essas ferramentas podem ser aplicadas e personalizadas de acordo com a necessidade de cada segmento da indústria, com o objetivo de trazer mais eficiência e retorno para o investimento. “A nossa meta é sermos reconhecidos como a principal parceira de tecnologia para a indústria 4.0 no Brasil. Com a planta modelo, conseguimos apresentar aos clientes as nossas soluções em tecnologia para aumentar a produtividade, a segurança, evitar paradas e desperdícios, tudo em um só lugar”, comenta Luciano Barcellos, VP Global de Vendas da Nexa. Há 22 anos no mercado de soluções tecnológicas e serviços continuados, a Nexa se posiciona como uma integradora de soluções, reconhecida pela Cisco com prêmios de inovação e soluções de IoT/Industry Partner.

Website: https://www.nexa.com.br/