Parcerias ajudam empresas a crescer durante a pandemia

6 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 6/10/2021 – A pandemia trouxe à luz exemplos inspiradores que conseguiram, principalmente através de parcerias, registrar crescimento. Este é caso da Compliance Soluções.

Em meio à crise econômica e sanitária causada pela Covid-19, empresas unem forças para superar os novos e antigos desafios. Compliance Soluções cresce 60% somente neste período.

A disseminação global da Covid-19 teve um impacto rápido e prejudicial em uma gama de categorias de negócios. É o que mostra a Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-19 nas Empresas, realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em que 33,5% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito negativo sobre os negócios.

Apesar do cenário desafiador, a pandemia trouxe à luz exemplos inspiradores de empresas que conseguiram, principalmente através de parcerias, superar as adversidades e registrar crescimento.

É o caso da Compliance Soluções, provedora de soluções de TI para o mercado B2B, de médias e grandes empresas, que, durante a pandemia, cresceu 60%. E nos últimos quatro anos cerca de 600%.

Diante da adversidade, as empresas têm agido rapidamente para inovar e formar parcerias

No contexto pandêmico, as empresas descobriram que conexões são importantes e que desenvolver e manter relacionamentos fortes com parceiros em potencial e atuais é uma estratégia de negócio crucial.

Por meio de parcerias, é possível reunir os recursos e os conhecimentos necessários para superar as adversidades e construir soluções mais impactantes e completas para os clientes.

Foi com base nesse pensamento, que Luiz Guaraldi, Gerente de Alianças e Canais da Compliance Soluções, vem remodelando a estratégia da empresa: “Ao assumir a área em 2021, identificamos a necessidade da modernização do modelo de canais para reafirmar a importância dos parceiros na estratégia de crescimento da Compliance”.

Segundo Guaraldi, vincular empresas com experiência em áreas onde cada uma pode complementar e desenvolver a outra é um caminho necessário para alavancar o crescimento e garantir resultados mais sólidos a longo prazo.

Além das parcerias, a Compliance também se beneficiou de um cenário mais propenso à inovação. Um estudo da Intelligence Unit, encomendado pela Microsoft, revelou que 72% das empresas aceleraram sua estratégia de transformação digital para enfrentar os desafios da pandemia.

Nesse sentido, formou-se um cenário favorável à Compliance, visto que a empresa é especialista em prover soluções para empresas que utilizam de ERPs de classe mundial como Oracle, SAP, Infor, Netsuite ou Legados (Desenvolvimento Próprio).

A sua área de atuação engloba gestão fiscal, capital humano (Folha de Pagamento, Ponto Eletrônico, SST e Mensageria do eSocial para empresas com mais de 100 trabalhadores) e conciliação de cartão de crédito nas categorias de SaaS (Software as a Service ou software como serviço) e BPO (Business Process Outsourcing ou terceirização dos processos de negócio).

Contudo, as parcerias foram fundamentais para o crescimento da empresa, visto que permitiram o desenvolvimento de soluções mais robustas para atender as necessidades dos clientes durante e depois da pandemia.

Um novo ambiente de parceria

A estratégia de Parcerias não é uma novidade na Compliance Soluções. Seu modelo de canais, responsável por essa estratégia, nasceu em 2014, quando o produto foi reconhecido como uma solução inovadora e a empresa foi eleita para participar do programa Scale Up da Endeavor. Desde então, a Compliance registra crescimento. Tanto que, nos últimos quatro anos, a empresa apresentou um crescimento de 600%.

Contudo, a Covid-19 fez com que a empresa modernizasse sua abordagem, o que ajudou a ampliar o número de parceiros e, consequentemente, de clientes.

Atualmente, a Compliance Soluções atua em conjunto com mais de 25 empresas, como TRI, ActionSys, ConfidenceIT, infoA2, KPMG, Ninecon, TIQS, VMAX e Wipro, sendo que 12 dessas parcerias foram firmadas no último ano. São elas:

Na área fiscal

Deloitte: líder global na prestação de serviços de audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços relacionados. Hoje, é considerada a maior empresa de contabilidade do mundo e integrante Big Four, nomenclatura utilizada para se referir às quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do planeta.

Optat: empresa especializada em consultoria em Oracle Cloud ERP, que ajuda os clientes a acelerarem a implementação do ERP com alta qualidade e acuracidade e, assim, obter retorno financeiro mais rápido.

CFD Consultoria: especializada em auxiliar empresas na escolha e implementação de soluções fiscais que melhor se adequada às necessidades de cada negócio.

Service Provider: atua nas áreas de desenvolvimento e implementação de softwares corporativos, integração de sistemas e alocação profissionais de TI.

Digifull: especializada em fornecer soluções de consultoria, desenvolvimento e implementação de softwares de gestão empresarial e treinamentos.

FS Consultoria: consultoria fiscal.

ALC: empresa focada em venda e implementação do ORACLE E-Business Suite (EBS).

Na área de HCM (Capital Humano)

Ativary: consultoria para as áreas de Recursos Humanos Administrativa que usa a tecnologia para apoiar os processos e decisões dos clientes.

DBS Digital: empresa focada em venda e implementação de HCM Oracle.

GRSST: consultoria especializada em fornecer soluções integradas e otimizadas de gestão de risco de Segurança e Saúde no Trabalho.

Ambitum: consultoria de sistemas para a área de Segurança e Saúde Ocupacional e

Gestão de Pessoal.

Stratview: empresa de tecnologia com foco em controladoria, gestão financeira e gestão do capital Humano.

Um futuro promissor para parcerias ágeis

Em 2022, a Compliance Soluções vai apresentar ao mercado seu novo modelo de canais, que traz ainda mais benefícios para os parceiros atuais e futuros.

Para mais informações, basta acessar: https://compliancesolucoes.com.br/

