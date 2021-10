Gifting: a experiência do presentear como estratégia para marcas memoráveis

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 6 de outubro de 2021.

Belo Horizonte 6/10/2021 – A estratégia de gifting é sobre a experiência do presentear com os valores da marca e proporcionar ao seu público uma sensação de exclusividade e apreço.

A competitividade do mercado tem direcionado as empresas para o foco constante na construção de relacionamentos com sua audiência. Neste cenário, o gifting surge como uma forma de incorporar o marketing de relacionamento à estratégia de uma empresa. Apesar de ainda pouco explorado no Brasil, uma pesquisa realizada nos EUA aponta que, diante dos resultado positivos, essa estratégia tem crescido no mercado americano.

No mundo atual é possível se conectar com qualquer pessoa do planeta em poucos cliques. Porém a conexão é muito diferente de relacionamento e essa diferenciação é um ponto chave para levar as estratégias de marketing de uma empresa a um outro patamar. Enquanto a conexão é algo que pode acontecer instantaneamente, o relacionamento, por outro lado, demanda tempo e comprometimento para ser construído.

Na cultura brasileira, onde a recompensa instantânea é vangloriada e os números são o que importa, se esquece que por trás de cada novo consumidor, parceiros ou colaboradores, existem pessoas, que possuem sentimentos, motivações e necessidades. São com essas pessoas que as empresas lidam diariamente e que deve-se construir um relacionamento.

Philip Kotler, considerado o pai do marketing, em seu livro Administração de Marketing, afirma que “o relacionamento com os clientes deve ser construído em longo prazo, por meio de ações estratégicas, não só pensando em negócios e interesses comerciais propriamente, mas sim em relação de parceria”. Assim, o marketing de relacionamento, que surgiu em meados dos anos 80, tem como centro de suas estratégias a construção e manutenção de relacionamentos da empresa com seu público.

São diversas as estratégias que podem ser utilizadas para a construção de um vínculo mais forte e afetivo das marcas com seus clientes, colaboradores e parceiros de negócios, porém há uma estratégia validada pela cultura milenar que tem ganhado atenção de empresas e times de marketing: o gifting.

Afinal o que é gifting e como pode potencializar os resultados de uma empresa?

Estratégias de gifting consiste na ação de presentear o público de sua empresa, com o objetivo de estreitar as relações comerciais e criar um vínculo emocional forte. São os famosos ‘presentes corporativos’ a partir de uma abordagem mais emocional e afetiva.

Geralmente estes presentes são direcionados a clientes potencialmente estratégicos, parceiros corporativos importantes ou para colaboradores fundamentais para o resultado da empresa.

A estratégia de gifting não é sobre o objeto material, mas sim a experiência do presentear. É o ato de escolher um presente com significado que carrega os valores da marca e proporciona uma sensação de exclusividade, apreço e reconhecimento.

O Brasil possui diversas empresas voltadas para brindes e presentes corporativos, mas quando buscamos por dados e empresas que estão aderindo ao conceito de gifting, ainda vemos que é um mercado nacional pequeno e com poucas informações. No exterior, porém, esse mercado está consolidado e em crescente expansão e pode trazer importantes insights para as empresas brasileiras.

O que podemos aprender sobre gifting com um estudo internacional?

Segundo a Forbes, em um artigo em inglês intitulado “O negócio de presentes corporativos de US$ 242 bilhões mudou de uma simples rotina para uma prioridade na pandemia” (tradução própria), apresentou os dados de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que aponta como os presentes corporativos ganharam visibilidade e tiveram um aumento de sua demanda durante o período de pandemia. A pesquisa foi conduzida pela Coresight Research, patrocinada pela GiftNow, e aplicada entre 300 compradores de presentes corporativos em empresas de até US $30 bilhões em receitas.

Os resultados da pesquisa apontaram que o investimento em presentes corporativos tem apresentado um bom retorno para as empresas. Segundo o estudo, mais de 80% dos entrevistados disseram que os presentes melhoraram o relacionamento com seus colaboradores e/ou clientes, com 48% dizendo que os presentes proporcionaram um benefício substancial. Os principais benefícios obtidos foram: fazer o presenteado se sentir valorizado, aumento da fidelização do cliente e da retenção de colaboradores.

O estudo apontou ainda que, com o resultado positivo das ações de gifting, sete em cada dez entrevistados esperam que sua frequência de presentes corporativos permaneça nos níveis atuais ou até mesmo aumente.

Os dados dessa pesquisa ressaltam a relevância do gifting como alternativa para estreitar o relacionamento da empresa com sua audiência e como os resultados concretos tem incentivado empresas americanas a continuarem investindo nessa ação. Apesar do gifting parecer uma estratégia óbvia a ser implementada no marketing de relacionamento das empresas, pela ausência de dados e informações entende-se que ainda é pouco utilizada pelas marcas brasileiras.

Onde encontrar presentes corporativos mais afetivos?

Comprar e selecionar um presente é uma experiência que desafia a maioria das pessoas, e esse desafio pode ser ainda maior quando se trata de presentes corporativos. Como mostrar todo apreço, reconhecimento e ao mesmo tempo comunicar os valores e propósitos da marca?

A boa notícia é que hoje o mercado conta com empresas que têm se especializado em gifting para oferecer soluções mais práticas e convenientes para as empresas no momento de escolher os presentes corporativos. Medidas como a escutatória qualificada, curadoria de produtos e um planejamento personalizado foram algumas iniciativas adotadas pelas idealizadoras Nayane Maia e Alessandra Suh, em seu e-commerce voltado à presentes, a ViaGirassol.

De acordo com Alessandra, “dar presentes une as pessoas e é uma forma de mostrar afeto e apreço pelo outro. Por isso, aliar os presentes, enquanto uma forma de expressão, à estratégia de marketing, é potencializar suas ações para um tom mais profundo, emocional e cheio de significado. Aqui na ViaGirassol acreditamos no poder dos presentes para fortalecer as relações e trabalhamos com afinco para que isso aconteça”.

Além do cuidado com os valores, propósitos e intenções das empresas no momento de elaborar os presentes, a ViaGirassol possui um valor próprio em sua curadoria de produtos: a sustentabilidade.

Segundo Nayane, a história por trás de cada produto importa muito para a marca e é um diferencial para o setor. “Primamos muito pelo presentear com significado e pra nós isso significa escolher um presente com todo afeto e cuidado, mas se preocupando com os valores e causas que aquele presente carrega. É escolher um presente que terá muito significado para o outro, mas também para o planeta e para o próximo”.

Mais informações sobre presentes corporativos e seu processo de curadoria estão disponíveis no site www.viagirassol.com ou o perfil @viagirassol no Instagram.

Website: http://www.viagirassol.com