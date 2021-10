Para afastar os filhos do celular, pais investem em brinquedos educativos.

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 6 de outubro de 2021.

Não é segredo para ninguém que, desde o início da pandemia do Coronavírus, o tempo de tela que as crianças e adolescentes gastam diariamente chegam a números assustadores. Um fenômeno que já ocorria há anos, se multiplicou graças a um momento de força maior em que as pessoas se viram necessitadas do recolhimento e isolamento social.

Diferente do que se pode imaginar, tecnologia demais pode atrapalhar o desenvolvimento de uma criança. Existe um mito de que quanto mais tecnologia para elas melhor, mas isso não faz o menor sentido. A tendência é que quanto mais cedo uma alguém for exposto a tecnologia como celulares, tablets, tvs, dentre outros mais dificuldade em desenvolver-se terão.

Até os sete anos de idade uma criança precisa desenvolver vários aspectos, sobretudo, espaciais: distância, profundidade, aplicação da força, a mecânica básica ao seu redor, precisa aprender a pular, correr, saltar, cair, levantar, nadar e isso as telas não ensinam, por isso quanto mais tempo uma criança passa conecta mais afastada da sua realidade está. Esse fenômeno é muito novo e é possível, com a ajuda dos pais a reduzir o seu impacto.

Além do aspecto cognitivo e físico, existe uma tendência de que ocorra problemas emocionais nas crianças que passam muito tempo conectados, não só isso, mas há uma grande chance de que os pequenos estejam expostos a conteúdos inapropriados para sua idade como é o caso da exposição precoce a conteúdo adulto.

Os brinquedos que possuem esse sistema de recompensas como é o caso dos brinquedos montessorianos podem desenvolver as habilidades necessárias para que as crianças se encontrem no mundo, para que sigam também as suas predisposições naturais. Excelentes profissionais e gênios de todas as áreas, antes de brilharem por onde passaram, suas infâncias em contato com outras crianças, mantendo certo nível de sociabilidade, bem como aprendendo através das brincadeiras que praticavam durante os primeiros anos de vida, algo que é quase impossível que um smartphone possa oferecer.

Uma dica útil nesse sentido é procurar lojas que forneçam tais brinquedos como é o caso da toyshopping.com.br, lá é possível adquirir tais brinquedos pelo preço mais acessível de todo o mercado, além disso na compra de qualquer brinquedo você ganha um e-book com 50 Formas de se Divertir em Casa, que por si só, ajuda e muito a frear o impacto que as telas exercem no desenvolvimento cognitivo de uma criança. Novidades internacionais!

São diversos os brinquedos educativos que podem ser encontrados no site da loja e que auxiliam na educação dos pequenos como é o caso da Colmeia Colorida Montessori que além de proporcionar meios de desenvolver as habilidades motoras e cognitivas do seu filho(a), também ensina as cores, formas, padrões e melhora a relação entre olho e mão tão necessária para atividades mais complexas durante a vida adulta.

Brinquedos como o Macaquinho Matemático e o Jogo de Memória Montessori proporcionam o aspecto de recompensa que mencionamos anteriormente, além disso proporcionam às crianças a oportunidade desenvolver o raciocínio lógico e a memória, bem como prepara-los para as atividades educacionais que são fundamentais nas primeiras séries do ensino regular em uma escola.

Até aqui falamos dos brinquedos educativos para crianças, que estão nas suas primeiras fases de vida, e por isso falaremos de mais dois brinquedos, dentre tantos outros, que são ideais para fomentar e suscitar a inteligência que é o caso do Esqueleto Tiranossauro Rex Grande – Quebra Cabeça que auxilia os adolescentes a desenvolverem a sua paixão por temas mais específicos, aprofundar os estudos sobre os animais e biologia de um modo geral, assim como a sociabilidade ao dividirem esse universo com amigos e familiares.

Outro brinquedo que consideramos fantástico quando o assunto é desenvolvimento de habilidades essenciais às crianças e aos adolescentes é o Mega Puzzle 3D: Veículos em Quebra-Cabeça que são capazes de afastá-los tempo suficiente para que estejam imersos em um ambiente favorável ao seu aprimoramento cognitivo e social de modo integral.

Brinquedos como estes são capazes de desenvolver habilidades que cada dia mais estão em falta em tantas crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Eles são o primeiro passo para que elas possam formar uma base educacional bem fundamentada e para que não desenvolvam transtornos que tem se tornado cada vez mais comuns como é o caso da ansiedade, depressão, transtornos alimentares causados pela ansiedade.

Está afim de evitar estes como tantos outros problemas na vida dos seus filhos? Acesse o nosso site e conheça uma enorme variedade de brinquedos educativos, lúdicos e pedagógicos que vão levar a educação do seu filho para outro nível.

Acesse: toyshopping.com.br

Outros brinquedos: