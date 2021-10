A importância de investir na melhora do marketing na empresa

Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica a importância de melhorar o marketing da empresa e investir neste segmento dentro da marca.

A equipe de marketing é considerada a chave do sucesso de qualquer empresa. Não importa se é uma pequena empresa ou uma grande corporação, se a equipe de marketing for boa o suficiente, a tendência é de que a empresa terá sucesso. Um dos principais desafios dos profissionais de marketing é entender seu público e adaptar o conteúdo às suas necessidades.

A era digital trouxe desafios específicos para as empresas que tornaram mais difícil para elas se comercializarem de forma eficaz nesta nova era. Um desses obstáculos é o aumento da competição entre empresas convencionais e startups mais recentes, o que torna mais difícil para essas empresas competir com outras marcas nos canais de mídia social.

Ou seja, o marketing é entendido como um dos departamentos mais importantes em qualquer negócio, principalmente se for bem planejado. As empresas devem melhorar seu marketing para garantir que sejam vistas como o melhor produto do mercado.

Algumas empresas usam ferramentas de gerenciamento de vendas ou plataformas de gerenciamento de relacionamento com o cliente para acompanhar as necessidades e preferências de seus clientes.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica a importância de melhorar o marketing da empresa e investir neste segmento dentro da marca.

De acordo com Rodrigo Darzi, as empresas precisam ser capazes de comercializar seus produtos e serviços em um mundo competitivo. As empresas melhoraram suas atividades de marketing de muitas maneiras.

“Por exemplo, eles podem melhorar a forma como comercializam seus produtos sendo mais criativos no uso das mídias sociais. Eles também podem melhorar a maneira como atualizam o design de seu site para torná-lo mais atraente e envolvente para os visitantes”, explica o especialista.

Rodrigo explica que, particularmente para empresas menores, houve uma mudança para as táticas de marketing online porque é mais barato e mais fácil do que as formas tradicionais de marketing.

“Uma empresa precisa ter uma estratégia de marketing digital que a ajude a atingir seus objetivos de negócios. Para alcançar o sucesso, eles precisam ter uma presença online com um site, perfis de mídia social e lista de e-mail”, declarou o especialista.

Darzi ainda comenta que as empresas também devem entender quais métricas são importantes para sua estratégia e também otimizar seu conteúdo para essas métricas. Eles também devem saber quais canais são eficazes em termos de custos e quais canais precisam de mais trabalho.

“Para melhorar ainda mais a comunicação da sua empresa, é interessante investir em uma agência de marketing digital, já que ela conta com especialistas que garantirão a assertividade das suas estratégias de comunicação e marketing”, concluiu.

