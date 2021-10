Lancheiras devem ser equilibradas e adequadas às necessidades infantojuvenis

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 7 de outubro de 2021.

São Paulo 7/10/2021 – Yakult estimula o consumo de bebida láctea fermentada, ideal para levar nas lancheiras

No mês em que se celebra o Dia das Crianças, é importante reforçar que crianças e adolescentes têm direito à educação, alimentação saudável e tempo para brincadeiras

Comemorado no Brasil em 12 de outubro, o Dia das Crianças foi inserido no calendário nacional em 1924, antes mesmo de ser oficializado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) – que estabeleceu a data de 20 de novembro para a celebração, em 1959, quando foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança.

Mais do que ganhar presentes ou passear, a data é importante para reforçar todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Além disso, tem como objetivo lembrar aos pais e responsáveis sobre a necessidade de cuidados nessas fases da vida para que possam ajudar a formar adultos sadios física e mentalmente. Entre os direitos universais das crianças está o acesso à educação para capacitação, que deve ser gratuita pelo menos nos primeiros anos.

Com as crianças na escola, uma das preocupações dos responsáveis é com as lancheiras. Cada vez mais, nutricionistas e médicos orientam a evitar o consumo de salgadinhos, biscoitos recheados, balas, chocolates, doces e refrigerantes, que contêm grande quantidade de calorias, gordura, açúcar, sal e outros componentes que prejudicam o organismo. “Com planejamento e criatividade, é possível preparar um lanche equilibrado e adequado às necessidades das crianças e dos adolescentes”, afirma Adrianne Machado, nutricionista do Departamento de Ciências e Pesquisas da Yakult.

Uma lancheira saudável deve conter frutas e vegetais, sanduíches integrais ou bolo simples, e oleaginosas como castanhas, nozes e amêndoas. Para as lancheiras térmicas – que conservam os alimentos na temperatura adequada até o consumo -, existem várias outras opções saudáveis, como alimentos fermentados, iogurtes, queijos e sucos, de preferência naturais ou sem conservantes. “Também é essencial lembrar que as crianças precisam estar sempre bem hidratadas na escola, para manter o organismo saudável”, reforça a nutricionista.

Para estimular o consumo de alimentos sem conservantes pela criançada, a Yakult sugere a bebida láctea fermentada Yodel. A bebida fermentada combinada com suco de frutas não contém conservantes ou aditivos artificiais, e está disponível nos sabores morango, abacaxi e uva verde.

Brincadeiras

Além de terem direito à educação, as crianças precisam de um tempo diário para brincadeiras, fundamentais para o desenvolvimento psíquico, social e cognitivo. Correr, jogar bola, pisar no barro, subir em árvores e pular corda são alguns exemplos de brincadeiras que devem fazer parte da infância. Especialistas afirmam, ainda, a importância de os pais serem ativos nessas brincadeiras para auxiliar as crianças em suas descobertas.

O contato com a natureza e com animais, assim como as brincadeiras ao ar livre, também devem ser estimulados. Essas atividades contribuem para o bem-estar integral de crianças e adolescentes, e também são fatores auxiliares para melhorar a imunidade – especialmente pelo contato com o sol -, a memória, o sono e as capacidades físicas, de aprendizagem e socialização.

Website: https://www.yakult.com.br/