Livro apresenta técnica de modelagem que promete agilizar processo de confecção

8 de outubro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 8/10/2021

Na confecção de moda praia, tão importante quanto a beleza e inovação no design das peças, é pensar em como agilizar e simplificar os processos de produção, atendendo a um maior número de clientes.

Vive-se hoje em um mundo dinâmico em constante mutação, onde o que é novo se torna obsoleto rapidamente. E na moda as consequências dessas mudanças são muito visíveis. As tendências mudam a cada nova estação e é preciso estar sempre em busca de novidades. Não importa se a próxima tendência será algo completamente novo ou um novo olhar para o que foi tendência no passado, o mercado da moda sempre exige que se pense coisas novas.

Foi pensando em como atender ao mercado de forma eficiente, confeccionando peças que se ajustem aos mais diversos tipos de corpos, sem abrir mão da rapidez e da qualidade do material utilizado na confecção, que o modelista e professor Carlos Roberto Oliveira de Araújo criou uma nova técnica de modelagem. Em sua experiência no ensino de modelagem, Carlos percebeu certa dificuldade dos iniciantes no processo de modelagem, o que o levou a utilizar uma metodologia mais simples, denominada “técnica das três linhas”, para elaboração das peças mais requisitadas em beachwear nas praias brasileiras, sem ter que passar pelo processo de construção da base bidimensional, tridimensional e de cálculos sofisticados. A técnica, que simplifica o processo de confecção, é explicada no livro “Modelando moda praia: técnica das três linhas”.

Segundo Carlos, “quem trabalha com confecção de peças precisa estar atendo às novidades, e diante disso, a indústria de confecção de moda praia precisa estar pronta a atender esse público de forma rápida e eficiente, sem esquecer das inovações e da qualidade. A grande questão, é que a mudança no design de uma peça para outra requer ajustes na produção que acabam por tornar o processo de fabricação oneroso e mais demorado.”

O autor destaca que uma das motivações para escrever sobre o assunto é a escassez de obras no país sobre o tema abordado no livro, além da oportunidade do momento, em que houve um despertar internacional à moda praia, com forte reconhecimento para a contribuição brasileira, especialmente carioca, no desenvolvimento de peças mais confortáveis e que respeitem e contemplem diferentes tipos de corpos.

