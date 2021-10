Inteligência Artificial ajuda a criar estratégias de marketing mais eficazes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de outubro de 2021.

Maringá, PR 8/10/2021 –

Usar a Inteligência Artificial no marketing digital traz vantagens tanto para a empresa quanto para o consumidor

A Inteligência Artificial e o uso de tecnologias para a transformação digital já são uma realidade em diversas áreas, entre elas, o marketing digital. Até não muito tempo atrás, a Inteligência Artificial era vista por profissionais do setor de marketing como uma solução exclusiva para grandes marcas, no entanto, pequenas empresas também podem se beneficiar das novas tecnologias.

Segundo a Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores, há mais de 2,6 bilhões de usuários ativos nas redes sociais, representando infinitas possibilidades para os negócios. E, para alcançar os clientes de forma certeira e eficiente nas redes, a Inteligência Artificial pode ser de grande ajuda, auxiliando na criação de estratégias mais eficazes.

Os programas de computação cognitiva conseguem ler, entender e categorizar dados, fornecendo informações confiáveis sobre o perfil do cliente. Dessa forma, essas tecnologias podem ajudar a melhorar as jornadas de compra e a maneira de atrair leads, sendo vantajoso tanto para o consumidor quanto para a empresa, pois, enquanto o consumidor recebe anúncios e promoções que fazem sentido para ele, a empresa pode fazer uma nova venda.

O uso da Inteligência Artificial no marketing também possibilita que os profissionais da área criem experiências de consumo personalizadas por um custo significativamente menor do que as campanhas tradicionais. Além disso, contribui para uma comunicação mais efetiva com os clientes através dos chatbots, por exemplo, apresentando a solução exata para o que o consumidor precisa e eliminando a ocorrência de erros humanos.

Douglas Cardoso, sócio-fundador da Digimax AdTech, explica que a Inteligência Artificial é algo que já faz parte do dia a dia de várias marcas e empresas, trazendo diversos benefícios para as mesmas. “Aplicar a tecnologia no marketing ajuda a conhecer o comportamento do consumidor mais profundamente, possibilitando uma melhor experiência do cliente com a marca”, diz o especialista.

Website: https://www.digimaxbrasil.com.br/