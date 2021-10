Startup desenvolve exclusivo sistema de gestão para plataformas de vantagens

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de outubro de 2021.

Rio de Janeiro 8/10/2021 – Para o segundo semestre de 2021, a empresa quer se consolidar ainda mais nos segmentos que já atua e continuar realizando sua expansão pelo país.

Partiu Vantagens aposta no desenvolvimento de clube de vantagens para administradoras de imóveis e provedores de internet

Os clubes de vantagens permitem o acesso a produtos com preços mais acessíveis em diversos setores. Criada em 2015, a Partiu Vantagens desenvolve um exclusivo sistema de gestão para empresas que querem cada vez mais se aproximar do seu público-alvo através de plataformas de vantagens. Presente em onze estados brasileiros, a startup trabalha na administração de clube de vantagens para administradoras de imóveis e provedores de internet pelo Brasil.

Atualmente, a Partiu gerencia o clube de vantagens de mais de 110 administradoras de imóveis, entre grandes e pequenos players do mercado. A expectativa é dobrar esse número nos próximos meses. A empresa busca cada vez mais espaço de atuação no setor e procura investir no crescimento da equipe para atender esse mercado.

No segmento de provedores de internet, a startup administra o clube de vantagens de 150 empresas pelo país e a expectativa é triplicar esse número nos próximos 12 meses. Basicamente, um dos principais interesses do provedor contratar um clube de vantagens é ter um diferencial competitivo, oferecendo variados serviços para manter o cliente.

A startup foi criada administrador de empresas Vagner Andrade, que possui mais de 15 anos de experiência em marketing e tecnologia, além da gestão e criação de clubes de vantagens e fidelidade para empresas e condomínios. Entre os clientes, a maior rede de administradora de shopping da américa Latina, a Aliansce Sonae; a APSA, uma das maiores administradoras de imóveis do país; a Associação de Funcionários da UNIMED, a Promenade, Crédito Real, PV Netgool, TDKOM, PCNet. Recentemente, a Partiu fechou contrato com o Clube de Regatas do Flamengo, beneficiando aproximadamente 60 mil sócios-torcedores.

“Muitas empresas não conhecem os seus clientes e através de um clube de vantagens eficiente, essa relação passa a ser mais estreita, proporcionando uma maior interação e fazendo com que o cliente tenha uma percepção melhor da marca. Observa-se ainda uma grande dificuldade das empresas em criar um clube de vantagens próprio, fácil de usar e com muita tecnologia”, avalia Andrade, CEO da empresa”.

Para o segundo semestre de 2021, a empresa quer se consolidar ainda mais nos segmentos que já atua como administradoras de imóveis e imobiliárias, sindicatos e associações, além de expandir para outros setores (entidades públicas e sócios-torcedores, entre outros) e continuar realizando sua expansão pelo país, através de parceiros locais e nacionais.

Website: https://www.partiu.com.br/