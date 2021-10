Americanas summit, evento da americanas s.a., fala sobre negócios digitais

Compartilhe Facebook

8 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 8/10/2021 – “O americanas summit é o evento proprietário da americanas s.a., a plataforma integrada que reúne varejo físico, digital, logística e fintech”.

O americanas summit 2021 fortalece o encontro com grandes nomes do mercado em discussões inéditas e tem o propósito de transformar pessoas e negócios entre os dias 15/10 a 10/11

O americanas summit, evento da americanas s.a que acontece no próximo dia 15/10 a partir das 14h, é a plataforma integrada que reúne todo o time das áreas de varejo físico, digital, logística e fintech. Aberto ao público, o evento é gratuito mediante inscrição e fomenta toda a programação através de marcas como Americanas, Submarino, Shoptime e Ame Digital.”

Com o propósito de transformar pessoas e negócios para fazer diferença no mercado, o americanas summit acontece de forma totalmente online pelo segundo ano consecutivo. Nesta edição o desafio é traduzir a vontade de “mais contato” em uma experiência online totalmente interativa.

A proposta é aproximar o público como se fosse a experiência física e além do dia 15, experiências como os Talks e Oficinas, que começam dia 18/10 e terminam somente dia 10/11, também serão contempladas.

Alinhado através dos pilares de consumo, inovação e logística, e suportado pelos valores de ESG, a combinação de Lojas Americanas e B2W Digital, agora americanas s.a., é a soma das conquistas do passado com a visão de futuro e planeja fomentar ainda mais a possibilidade de negócios no mercado.

Mais interatividade, mais networking, mais futuro

O Summit 21 é interativo e tem como tema o nome “O Futuro é Agora”. Como uma evolução das lives de 2020, foi proposto uma experiência interativa completa, com match de negócios, Q&A, networking online e fóruns de discussão que serão disponibilizados gratuitamente para inscritos no Evento.

O projeto foi feito a muitas mãos e baseado em pesquisa de UX com personas frequentadoras do evento. Com uma tecnologia customizada para o evento, o americanas summit 2021 traz experiências inéditas.

Os patrocinadores terão um espaço expositivo com soluções de negócios atrativas para empreendedores interessados, além da possibilidade de conversar com participantes do evento – como em uma situação de corredor, igual aos eventos físicos.

“O marketplace é estruturante e fundamental para a estratégia de crescimento da americanas s.a. A ideia é alcançar uma base de 150.000 lojistas conectados na plataforma, objetivo que contribui para a meta da companhia de continuar gerando caixa e mais que dobrar de tamanho até 2023”, comenta Valmir Andrade, diretor de marketplace da americanas s.a..

Além disso, e guiado pelo contexto social e pelas transformações internas, o americanas summit inaugura uma série de conversas para provocar reflexões, buscar soluções e construir o futuro melhor.

“Acreditamos que para transformar e impulsionar negócios é preciso inspirar pessoas. Unidos ao nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas, neste ano iremos promover um evento com ainda mais conectividade e trocas entre quem está começando, quem precisa alavancar, e quem já é bem-sucedido, discutindo os principais temas e desafios do cenário atual e soluções para o crescimento de todos”, explica Jean Lessa, diretor de TI e Marketplace da americanas s.a.

Programação americanas summit: O futuro é Agora

O Summit 21 conta com uma extensa programação online e gratuita dividida em três formatos: o Evento, uma live que reúne grandes nomes nacionais e internacionais; os Talks, com debates entre especialistas da americanas s.a. e convidados que transformaram seus negócios em cases de sucesso; e as Oficinas, aulas práticas facilitadas por parceiros de capacitação.

O Evento acontecerá no dia 15 de outubro em uma transmissão ao vivo e abre as discussões às 14h. Entre os nomes convidados estão Ana Clara, apresentadora e repórter; Leandro Karnal, Historiador e professor; Kim Farrell, Diretora de Marketing da América Latina, TikTok/ByteDance; Liliah Angelini, Gerente de conta e especialista de tendências na WGSN Brasil; Marina Sá, CCO da WMcCann; Thiago Barreira, Diretor da Ame Digital; Marcelo Sampaio, CEO da Hashdex; Ana Laura Magalhães, Educadora financeira e Youtuber no canal Explica Ana; Davi Lopes, apresentador; Peter Kronstrøm, Head na Instituto de Copenhagen de Estudos Futuros (CIFS Brasil); Camila Farani, Presidente da G2 Capital, investidora Shark Tank; Isaquias Queiroz, Campeão Olímpico de Canoagem de velocidade; Rachel Maia, CEO RM Consulting; André Biselli, Gerente de operações americanas s.a.; Sergio Serapião, Presidente do conselho Sistema B e CEO Labora; Gustavo Fuga, Fundador e CEO 4YOU2; Alice Pataxó, Líder indígena e ambientalista; Maria Gadú, artista e ativista socioambiental; Astrid Fontenelle, Apresentadora e a Cantora e ativista Linn da Quebrada, entre outros nomes.

Tanto a transmissão quanto a área interativa do Evento estão disponíveis através do site: https://bit.ly/americanassumit21.

Na semana seguinte, os Talks aprofundam as principais tendências de mercado com convidados que transformaram seu segmento, seja pelo produto, pela tecnologia ou pela estratégia de comunicação. Entre os dias 18 e 22 de outubro, o formato promove encontros inéditos entre marcas e especialistas em lives no YouTube.

Já as Oficinas acontecem de 25 de outubro a 10 de novembro, e cumpre o compromisso do Summit com a capacitação, oferecendo conteúdos práticos para mais de 1.200 pessoas. Dentre os parceiros que vão liderar as oficinas estão Sebrae, Afferolab, The School Of Life, Pulses, Eu Reciclo, E-commerce na Prática, Facebook, Ideris, Let’s, americanas s.a. e Comunique-se. Os encontros acontecem via Zoom, em links enviados previamente para os inscritos.

Website: https://bit.ly/americanassumit21