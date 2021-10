Cursos de curta duração facilitam o ingresso no mercado de trabalho

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 8/10/2021 – Os cursos de atualização podem preparar o aluno para lidar com novas funções, redirecionamento de carreira e ampliação de networking

O mercado de trabalho competitivo e exigente demanda competências emocionais, técnicas, comportamentais e de liderança



O número de vagas em TI é maior que a quantidade de profissionais capacitados para tais cargos. No Brasil, que tem aproximadamente 14 milhões de desempregados, o mercado de tecnologia está clamando por mão de obra qualificada, o que torna o segmento convidativo tanto para aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho, quanto para aqueles que já trabalham, mas procuram uma oportunidade de transição de carreira.

Os cursos de curta duração são opções para profissionais que almejam dar um “up” no currículo. Um dos motivos deste formato ser tão popular é sua carga horária condensada, que permite a conciliação com uma rotina de trabalho. Também chamados de “cursos de atualização”, por trazerem novas perspectivas e ideias, podem preparar o aluno para lidar com novas funções ou redirecionamento de carreira, assim como ampliar a rede de contatos, permitindo o aumento de networking.

Com um mercado de trabalho competitivo e exigente, o mundo corporativo demanda competências emocionais, comportamentais e de liderança, além dos conhecimentos técnicos inerentes à profissão. Para quem trabalha com tecnologia, por exemplo, pode ser interessante estar alinhado com os segmentos, como negócios e inovação. Ou, aprimorar os conhecimentos na função que já executa, experimentando os cursos em big data, cibersegurança, digital analytics e multicloud.

T.I está preparado para receber novos profissionais e novas ideias, seja através de graduação, MBA, cursos livres, cursos de transição de carreira ou até mesmo novos empreendimentos. Porém, para trilhar este caminho com sucesso, é necessário estudo e capacitação.

O FIAP SHIFT conta com cursos de curta duração e de imersão nas áreas de tecnologia, negócios e inovação. O formato de imersão parte do nível de introdução até ao nível avançado em uma especialidade de T.I. Os alunos não precisam ter conhecimento prévio de linguagem de programação. Até o momento, são dez cursos diferentes: Digital Products Hero, IT for Biz, CSO, Kotlin Specialist, Data Dive, Mastering Python, Mastering C#, Swift Specialist, Java Xpert e Python Journey, com aulas ao vivo e cerca de 100 horas distribuídas ao longo de três a cinco meses.

Website: https://www.fiap.com.br/shift/