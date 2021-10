Formas de atendimento influenciam na tomada de decisão

Compartilhe Facebook

Pesquisas mostram que 96% dos consumidores afirmam que o atendimento é mais relevante na escolha de se tornarem fiéis a determinada marca.

De acordo com o Relatório do Estado Global de Atendimento ao Cliente do ano de 2017, 96% dos consumidores afirmam que o atendimento é mais relevante na escolha de se tornarem fiéis a determinada marca, comprovando a importância da comunicação efetiva com o cliente e segundo pesquisa feita pela ABO2O (Associação Brasileira Online to Offline), 73% das empresas com maturidade “acima da média” em Experiência do Cliente contam com um desempenho financeiro melhor que seus concorrentes (cerca de 44% maior que as empresas menos maduras).

A comunicação efetiva com o cliente é aquela em que o indivíduo sabe filtrar e organizar as informações que deve repassar e escolhe o canal ideal a ser utilizado, para transmitir a sua ideia.

Comunicação Efetiva

Conforme uma pesquisa feita pela Decode, o WhatsApp teve um incrível crescimento de 97% em seu uso no Brasil durante a pandemia. Ainda de acordo com a pesquisa, o aumento no tráfego teria ajudado no crescimento dos negócios de micro e pequenas empresas. Os dados indicam o tráfego até julho de 2020, momento em que o aplicativo teve mais de 1,4 bilhão de acessos no Brasil.

Segundo Camila Torres, CEO do Sistema Ploutos, ferramenta destinada ao atendimento em pet shops, “todas as ferramentas em um só lugar ampliam o poder de gestão, otimizando o tempo e ganhando mais produtividade. O atendimento de um pet shop deve ser de qualidade a fim de que a clientela seja permanente. E este tipo de comunicação pode ser simples, basta saber trabalhar com as ferramentas digitais que estão disponíveis.”

Nesse sentido, criou-se uma oportunidade para a exploração comercial do WhatsApp como um canal para a comunicação efetiva com o cliente. O primeiro passo para uma comunicação eficiente está relacionado ao cuidado.

Camila Torres comenta: “As pessoas têm uma vida corrida e o cliente pode se esquecer facilmente de que marcou uma consulta ou uma tosa para o seu pet. Softwares como o Ploutos, que trabalham com os lembretes de agendamento por meio do WhatsApp facilitam os processos de confirmações, alterações de datas e cancelamentos, e estão à frente das demais marcas.”

Diante das informações acima percebe-se que o investimento na comunicação com o cliente pela internet não oferece somente facilidades, mas também vantagens financeiras. Camila Torres complementa “se os pets shops querem tomar decisões mais assertivas precisam cada vez mais utilizar da tecnologia a seu favor, aproximando a loja do seu cliente.”

Website: http://ploutos.com.br