Palestrante destaca cinco passos para acabar com as crenças limitantes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 11 de outubro de 2021.

São Paulo (SP) 11/10/2021 – Ao optar pela felicidade e acreditar neste sentimento, a vida é transformada rumo a conquista dos objetivos

Aline Dalcin traz orientações para uma mudança positiva na vida



Muitas pessoas se sentem insatisfeitas com pontos importantes para o alcance da felicidade como relacionamentos, carreira e saúde, acreditando que não há como mudar esse cenário ou simplesmente aceitando a situação para si.

De acordo com a palestrante motivacional, Aline Dalcin, são justamente as crenças negativas os grandes inimigos do desenvolvimento. “Ao sair do papel de vítima, a pessoa passa a ser protagonista das escolhas. Ao optar pela felicidade e acreditar neste sentimento, a vida é transformada rumo a conquista dos objetivos”, afirma.

Segundo a especialista, alcançar o que almeja pode ser mais fácil do que parece. “É fundamental se conhecer, se observar e reconhecer os pensamentos que impedem a evolução pessoal”, destaca.

“É importante pensar positivo. Porém, não a positividade tóxica. Neste ponto, é primordial ser autoconfiante e ter autoestima, porque uma pessoa que não se ama, não consegue ter uma vida plena”, complementa a palestrante motivacional.

Para auxiliar as pessoas a acabarem com as crenças limitantes, aquelas ideias (conscientes ou inconscientes) que impedem a evolução e a conquista dos sonhos, Aline Dalcin elencou cinco importantes passos:

1 – Realizar uma autorreflexão

Procurar um ambiente tranquilo e fazer uma reflexão sobre si mesmo é fundamental para avançar em todos os campos. Aline Dalcin indica que o momento de autoconhecimento deve ser utilizado para detectar principalmente o que impede de alcançar metas. Para isso, é importante responder questões que possam mostrar quais pensamentos barram a evolução, como, por exemplo, “onde gostaria de estar agora?” e “o que bloqueia o caminho para o sucesso?”.

2 – Pensar positivo

Após conhecer a si mesmo e identificar quais as crenças limitantes, é possível começar a tomar as rédeas da vida e começar a pensar positivo, enxergando tudo por meio de novas lentes. Este exercício é fundamental para atrair tudo o que sempre sonhou.

3 – Acreditar na sua capacidade que possui

De acordo com Aline Dalcin, a vida é um espelho dos pensamentos, refletindo em todos os âmbitos – seja familiar, financeiro ou profissional – aquilo que se acredita poder ter e alcançar. Por isso, é necessário acreditar em si mesmo para buscar e alcançar os sonhos.

4 – Não se limitar a coisas pequenas

A palestrante motivacional destaca que uma das principais chaves para o alcance do sucesso é justamente querer e crer em possibilidades melhores.

5 – Ter foco nos seus sonhos

A única pessoa que pode, de fato, impedir a vida de decolar é o próprio indivíduo. Por isso, é importante ir atrás dos objetivos e pilotar esse voo rumo ao topo, sem deixar pensamentos, tropeços ou comentários limitarem a vida. Ser o protagonista da realização dos sonhos.

Website: https://alinedalcin.com.br/