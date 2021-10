Evento gastronômico marca retomada de bares e restaurantes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 13 de outubro de 2021.

13/10/2021 –

Retomada do setor de bares e restaurantes no Brasil traz os eventos gastronômicos de volta; crise no setor gerou a demissão de 1 milhão de trabalhadores durante a pandemia; em Brasília, DF, festival é exemplo de reabertura

Com as medidas de quarentena e isolamento social decretadas pelos governos para conter a pandemia de Covid-19, bares e restaurantes tiveram que fechar as portas em todo o Brasil. Como consequência, 1 milhão de trabalhadores do segmento perderam o emprego, segundo estimativa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

O número encorpa os indicativos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que revelam que a taxa de desemprego no país chegou a 14,1% no 2º trimestre de 2021 e que pode atingir 14,4 milhões de brasileiros.

Ao longo da pandemia, 71% dos bares e restaurantes de todos os estados brasileiros ficaram endividados, conforme estudo da ANR (Associação Nacional de Restaurantes), em parceria com a consultoria Galunion, especializada no mercado food service, e com o IFB (Instituto Foodservice Brasil).

A pesquisa, que foi realizada entre 9 de abril e 5 de maio, com a participação de 650 empresas, também revelou que 79% dos negócios endividados acumularam débitos em bancos, 54% estão com impostos atrasados e 37% têm contas a acertar com fornecedores.

Passado o período mais crítico da pandemia, a crescente reabertura do setor de bares e restaurantes aos poucos traz os eventos de volta. Em Brasília, DF, um festival gastronômico que começou na quinta-feira (1) e se estende até o dia 31 de outubro é exemplo desta retomada.

Segundo Mariana, diretora de Marketing da Wynk Pay – empresa de fidelidade e pagamento digital de Brasília que conecta usuários a estabelecimentos comerciais -, organizadora do evento, 56 restaurantes aderiram à 1ª edição do Reencontro & Sabores.

Ainda segundo a organização, o festival deve movimentar de R$ 3 a 4 milhões, gerando incentivo de vendas aos restaurantes participantes e auxiliando na retomada de seus negócios. Em tempo, conforme estatística da Abrasel, mais de 30% dos estabelecimentos do setor foram fechados em 2020 em todo o país; o montante equivale a 300 mil negócios.

Na perspectiva de Mariana, a reabertura das empresas da categoria traz esperança de dias melhores para empresários e profissionais brasileiros.

“Foi um longo período de fechamento forçado de bares e restaurantes. Hoje, com o avanço da vacinação, já é possível fazer a reabertura de forma consciente, obedecendo a todos os protocolos de segurança de acordo com as normas e exigências definidas pela Vigilância Sanitária. Algo positivo para empresários e trabalhadores”, destaca.

1ª edição do Reencontro & Sabores

De acordo com Mariana, os pratos dos restaurantes participantes são da gastronomia brasileira, argentina, portuguesa, italiana, francesa, espanhola, japonesa, contemporânea e mediterrânea. Já os preços do cardápio ficam entre R$ 35 e R$ 450, tanto para experiências individuais quanto compartilhadas.

Os chefes de cozinha foram desafiados a criar menus em 3 etapas, que compreende entrada, prato principal e sobremesa com preços promocionais, que podem ser consumidos nos restaurantes ou retirados em cada local.

“Acreditamos que o festival gastronômico estimula o reencontro de familiares e amigos nos restaurantes da capital federal e contribui com essas empresas, que foram tão impactadas no período mais crítico de pandemia”, conclui.

Restaurantes Participantes

405 Sul, Árabe Gourmet, Artesian Osteria, Bar da Villa, Bla’s, Bolonha – Espaço Trow, BSB Grill, Café das Orquídeas, Cantón, Chicago, Churras Brasília, Contê, Dedo D’ Prosa, Delirium, Dom Francisco, Doma Rooftop, Don Romano, Dona Lenha, El Boi Mon, Empório Cervejeiro, Figueira da Villa, Il Basilico, La Chamière, La Terrace, Luiggi Tratoria, Lurdinha Bistrô, Manuelzinho, Nau, Ninny, Osteria Vicenza, Pecorino, Quintal da Tia Sandra, Santé, Stambul, Tabgha Cafeteria, Ticiana Werner, Trás os Montes, Universal, Velloce, Verona, Viande, Vila Cinco, VS Sushi, Sallva e Xaman.

Serviço

Reencontro & Sabores • Wynk Pay

Data: 1 a 31 de outubro de 2021

Valores: de R$ 35 a R$ 450

Mais informações: @wynk_app

Para mais informações, basta acessar: https://www.wynk.com.br/

Website: https://www.wynk.com.br/