Feira in-cosmetics Latin America é adiada para 2022

13 de outubro de 2021.

São Paulo 13/10/2021 –

Mudança de data está alinhada às expectativas e recomendações de empresas do setor

A RX (Reed Exhibitions), responsável pela organização e realização da in-cosmetics Latin America, o evento líder na América Latina em matérias-primas para a indústria de beleza e cuidados pessoais, comunica o adiamento do evento para 2022.

A medida tem como base a reavaliação dos impactos do setor diante do cenário atual da pandemia de Covid-19 e está alinhada às expectativas e recomendações de patrocinadores e empresas do setor.

Originalmente programada entre os dias 10 e 11 de novembro de 2021, a in-cosmetics Latin America será realizada de 21 a 22 de setembro de 2022, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A RX informa, ainda, que segue trabalhando para proporcionar aos expositores e visitantes oportunidades de interação em formato digital, como webinars, artigos e entrevistas com foco em inovação e tendências.

Neste sentido, químicos, formuladores, profissionais de marketing e P&D da indústria de cosméticos contarão com novidades digitais ainda este ano. Entre elas, o lançamento, em breve, do INNOVATION DAY, uma série de apresentações virtuais com especialistas destacando soluções inovadoras e que traduzem a essência da feira.

Esta conexão digital está alinhada à nova estratégia da RX em promover o relacionamento entre expositores e visitantes de forma constante, durante 365 dias por ano, seja no ambiente virtual ou em grandes eventos presenciais.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais da in-cosmetics Latin America (@incoslatam) ou no site: https://www.in-cosmetics.com/latin-america/pt-br.html.

Website: https://www.in-cosmetics.com/latin-america/pt-br.html.