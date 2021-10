Profissionais PJ buscam contabilidade digital como forma de reduzir custos

Compartilhe Facebook

14 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 14/10/2021 – Praticidade e economia são alguns dos prós que os profissionais PJ encontram ao ter a contabilidade digital como aliada.

Com uma quantidade cada vez maior de adeptos ao modelo de PJ, é questão de tempo até que a contabilidade digital uma aliada indispensável para esses profissionais.

Durante a pandemia, com o aumento das incertezas no mercado de trabalho, a instabilidade do cenário econômico e as mudanças que elas consequentemente trouxeram, houve um aumento exponencial na oferta de vagas e contratação de profissionais PJ (Pessoa Jurídica).

De acordo com um estudo realizado pela Revelo, a maior empresa de tecnologia no setor de recursos humanos na América Latina, a procura das empresas cresceu quase 40% por candidatos com CNPJ, sendo que 27% entre os candidatos buscam vagas nesse modelo.

“A contratação flexível foi uma alternativa encontrada pelas empresas para seguir com oportunidades em um momento de incertezas. Já os profissionais, para conseguir mais chances de recolocação, passaram a aceitar outros tipos de contratos, como o PJ”, explica a Diretora de Experiência do Candidato e Marketing na Revelo, Patrícia Carvalho. A contratação PJ difere do regime CLT por não existir vínculo formal com a empresa contratante. Além disso, o profissional não tem direitos trabalhistas como 13º salário, FGTS e seguro-desemprego.

Mas, embora pareça desvantajoso, muitos candidatos visam a flexibilidade e possibilidade de alto retorno financeiro que trabalhar no modelo PJ oferece. Ademais, tal como no comentário da Diretora Patrícia Carvalho, as chances de recolocação são maiores para os profissionais que estão abertos ao regime de contratação com CNPJ. Como os profissionais PJ não possuem vínculo empregatício e são, em teoria, seus “próprios chefes” (uma vez que respondem como empresa), isso significa que devem arcar com todas as responsabilidades relacionadas ao seu negócio, incluindo sua contabilidade. O que, até tempos atrás, poderia ser considerado um problema – sobretudo para quem está começando.

No entanto, graças ao advento das ferramentas online, a contabilidade também se reinventou para acompanhar o novo fluxo do mercado de trabalho e assim surgiu a contabilidade digital. Com esse cenário incerto da pandemia, diversos profissionais PJ buscaram na digitalização um meio de manter suas atividades e organizar melhor seus rendimentos, além de se adaptar ao novo “normal”. Segundo especialistas, a contabilidade digital é uma aliada, visto que facilita o trabalho e aumenta a eficiência, bem como oferece maior praticidade na rotina. Esse novo modelo de contabilidade simplifica várias tarefas do cotidiano. Não há mais a necessidade, por exemplo, de perder tempo indo até um escritório para resolver qualquer assunto ou eventual problema. Basta entrar em contato com o contador através do chat online ou outro canal para solucionar rapidamente a questão, economizando assim tempo e dinheiro. Diferente do modelo de contabilidade de antigamente, hoje não é mais necessário se preocupar com perda de prazos, montantes de papelada e altos custos fixos.

“Antes era necessário ter um contador e um custo relativamente alto para o trabalho. Ter a assessoria (da contabilidade digital) evita erros e ajuda para que a parte fiscal fique certinha, evitando aborrecimentos no futuro. Além disso, existe um suporte e o aplicativo que torna mais fácil ainda acompanhar as notas e outras atividades”, comenta Rebeca Florian, corretora de imóveis PJ que aderiu a contabilidade digital. Especializada no atendimento de profissionais PJ, startups de contabilidade digital fornecem soluções que se encaixam nas rotinas do empresário: emissão de nota fiscal; integração com conta digital PJ; atendimento multicanal; entre outras funções incluídas no app.

Tudo para tornar mais prática e simples a vida de quem tem CNPJ. “O formato de trabalho vem se atualizando há alguns anos, com modelos home office e híbridos. No sentido do modelo de contratação, o formato PJ tem se destacado, levando economia para as empresas contratantes e maiores rendimentos e autonomia aos profissionais, o que já não é novidade em áreas como as de TI, corretores de imóveis e advogados, por exemplo”, comenta o CEO da AccountTech, Vanderson Silva. “Com essa tendência do mercado, a contabilidade digital oferece aos profissionais PJ uma solução completa que vai além da contabilidade, como uma solução de RH para o PJ.

Através de parcerias, as contabilidades digitais disponibilizam plano de saúde, contas digitais PJ, descontos em programas de educação e, até mesmo vagas de trabalho fixo. Segundo Silva, “o intuito é, realmente, estar lado a lado com o profissional, e temos atingido esse objetivo com sucesso”.

Em vista disso, com tantos novos adeptos e o número crescendo a cada dia mais, é questão de tempo até que a contabilidade digital seja, de fato, uma aliada indispensável para os PJs.

Website: https://www.accounttech.com.br/