Escolhendo o tipo de pneu de acordo com a sua necessidade

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 14 de outubro de 2021.

Curitiba 14/10/2021 – Em uma situação de emergência, caso venha a perder a pressão, esse pneu ainda mantém a estabilidade do carro por um determinado tempo

Existem vários tipos de pneus, adequados para diversas situações e veículos. Por isso é importante receber orientação de profissionais capacitados antes de investir.

No mundo dos pneus existe uma grande variedade de marcas e modelos, medidas e funções, sendo possível atender a vários nichos de mercado, ou seja, pneus para rodar no asfalto ou na estrada, por exemplo. De acordo com os últimos dados divulgados em agosto, da Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip), a venda de pneus no Brasil, desde janeiro, teve um crescimento de 31,9% sobre o mesmo período do ano passado, correspondendo a 33,207 milhões de unidades. Contudo, com tantos pneus disponíveis no mercado, é importante contar com a orientação de um profissional para acertar na escolha, antes de investir.

Os pneus saem de fábrica cada vez mais adequados para atender a carência de mercado e o consumidor final. O consultor de vendas da Delinte Pneus, André Ferreira, procura conciliar a orientação da fabricante com a necessidade do cliente quando ele está buscando algo a mais. “Não é surpresa o veículo estar com um pneu original, voltado para asfalto, mas para atender a sua necessidade a gente oferece algo mais agressivo, ou seja, um pneu para uso misto onde ele consiga utilizá-lo na cidade e no campo”, afirma. É preciso saber distinguir as inúmeras possibilidades de ajustar os pneus à sua realidade.

Versatilidade

Situações que exigem mais versatilidade dos pneus são muito comuns em regiões do meio rural. “São pneus off road, fora da estrada mesmo”, destaca. “Apresentam medidas maiores para atender a necessidade do cliente em projetos onde ele precisa do veículo mais alto, até com um índice de carga mais elevado”, explica.

E, na outra ponta, também existem os pneus para carros rebaixados e com uma tala maior, cada vez mais comuns e conhecidos como Stretch que, em português significa “esticar”, para dar uma aparência de roda maior e mais larga.

De acordo com o consultor, com a variedade de modelos de pneus é possível atender um mesmo veículo em até três nichos diferentes de necessidades. “Eu consigo atender o cliente com um modelo de pneu mais conservador e índices de tração e velocidade mais baixas, até um modelo que eu consiga garantir para ele segurança de 0 a 300 km/h”, destaca.

Estabilidade

O público de veículos premium procura por mais segurança e para eles existem os pneus run flat com a lateral reforçada, porém, com uma tecnologia de alto valor agregado. “Em uma situação de emergência, caso venha a perder a pressão, esse pneu ainda mantém a estabilidade do carro por um determinado tempo”, explica.

Segundo André Ferreira, é possível encontrar segurança em pneus radiais comuns e com custo mais acessível. “A gente consegue atender a necessidade do consumidor final, garantindo um carro com segurança e tranquilidade para sua família, sem precisar optar por um pneu run flat”, destaca. “Temos a possibilidade de oferecer a mesma segurança em um pneu comum, mantendo a indicação da fabricante e índices de carga compatível com o veículo, porque contamos com várias medidas dianteiras e traseiras”, afirma.

Ainda existem pneus para índice de carga maiores, conforme define o consultor, voltados para clientes que fazem o “uso mais severo dos pneus”. Tanta variedade em pneus, reforça a importância de contar com as orientações de um consultor de vendas, com o conhecimento técnico, para auxiliar na escolha correta dos pneus.

Especialmente quando se busca segurança e estilo é vasta a grade de produtos disponíveis no mercado, mas, quando os pneus são de alta performance e investimento, o melhor mesmo são as garantias que vem de fábrica e contar com o conhecimento de um especialista.

Website: https://www.delinte.com.br