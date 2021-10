Existem produtos de beleza minimalistas?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de outubro de 2021.

O minimalismo, por mais que se aplique muito mais ao comportamento e às escolhas de consumo, também está presente em alguns produtos.

Cada vez mais o conceito minimalista tem se feito presente na vida das pessoas. E, caso adotado, esse estilo de vida, em que menos é mais, exige mudanças de mentalidade e comportamento, sobretudo no modo como consumimos.

Uma das mudanças sentidas, por exemplo, diz respeito aos produtos usados no cuidado com a beleza da pele e dos cabelos. Para tanto, busca-se o uso de cosméticos inteligentes, bem como escolhas por produtos que, de fato, sejam importantes para essa rotina de beleza.

Se você pretende fazer uma mudança de perspectiva na sua vida e torná-la mais leve, com menos bagagem, o minimalismo pode te ajudar muito, até mesmo quando se trata do autocuidado.

Funcionalidade e necessidade

O conceito do minimalismo começou a ser difundido pelo mundo na década de 1970 e tem ganhado força como tendência mundial com as críticas ao capitalismo, ao consumismo exacerbado e à necessidade de proteção do meio ambiente. Afinal de contas, nossas escolhas de consumo têm impacto direto sobre a natureza.

Sendo assim, o minimalismo pode ser considerado uma forma de viver que traz como conceitos-chave a funcionalidade e a necessidade. A funcionalidade trata da atribuição de cada elemento, enquanto a necessidade nos lembra daquilo que, de fato, precisamos para viver de forma tranquila — eliminando, assim, os excessos.

Talvez essa seja a ideia central do minimalismo: separar o que realmente importa daquilo que está sobrando. Quando nos voltamos para os cuidados com a beleza, podemos ver claramente o quanto somos bombardeados, seja por propagandas, anúncios ou indicações de produtos.

O que nos cabe aqui é escolher aqueles que farão a diferença no nosso autocuidado. É saber escolher um bom creme de pentear para os cabelos e não cair na tentação de ter vários; ou ainda comprar uma versão grande do seu hidratante corporal ao invés de ter várias embalagens menores.

Pratique o desapego

Para quem busca um estilo de vida minimalista, a palavra “exagero” deve ser eliminada de seu dicionário. Logo, isso se refletirá em suas escolhas, incluindo os produtos usados na sua rotina de beleza.

Separe um tempo para essa missão, que inclui olhar a validade de todos os itens e descartar os já vencidos, dispensar produtos que você não usa (seja doando ou jogando fora) e deixando apenas o que, de fato, é importante.

Setorize os itens

A organização também entra como um reforço importantíssimo para que você consiga visualizar o que, de fato, é ou não necessário na sua rotina de beleza. Dessa forma você consegue, inclusive, deixar à mostra aqueles itens que são usados diariamente e aqueles que estão reservados para certas ocasiões.

Setorize os cosméticos e produtos de acordo com sua função: produtos para cabelo, desodorante, hidratante, sabonete, perfume, etc. Com isso, eles acabam ficando mais acessíveis no seu dia a dia.

Água micelar

Um único produto que consegue limpar, tonificar, refrescar, auxiliar no controle dos poros e ainda limpá-los? Sim, ele existe e é a água micelar. Essa purificação completa do rosto ainda é indicada para todos os tipos de pele.

Protetor solar com cor

Manter a proteção solar, assim como a limpeza e a hidratação, é algo imprescindível no dia a dia de quem deseja ter uma pele bonita e saudável. Agora, se você acha chato ter que passar protetor e depois aplicar uma base, a solução é usar um protetor com cor. Um único produto é capaz de proteger e ainda deixar a sua pele uniforme.

BB Cream

Com diferentes benefícios em um único produto, o BB Cream é uma solução para quem busca mais praticidade sem perder o bom acabamento da pele. Ele tem ação hidratante, ajuda a uniformizar o tom da pele e, de quebra, ainda tem fator de proteção solar.

Lenço de limpeza facial

Queridinho de quem está cansado demais para lavar o rosto, mas que não tem coragem de ir dormir sem limpá-lo, os lenços umedecidos são uma excelente alternativa para situações emergenciais ou de maior pressa. Isso sem falar que eles cumprem o prometido ao remover toda a maquiagem e outras impurezas.

Creme multifuncional para cabelos

O creme multifuncional para cabelos é uma boa opção para quem busca hidratação, brilho e maciez nos fios sem pesar muito — tanto nas madeixas, quanto no bolso. Existem várias marcas que disponibilizam esse tipo de creme de pentear, que, muitas vezes, tem indicação até mesmo para quem faz no-poo e low-poo.