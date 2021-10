São Paulo anuncia rescisão com Crespo e Rogério Ceni é o novo técnico do time

* Por: Jornal Montes Claros - 15 de outubro de 2021.

O São Paulo surpreendeu muita gente nesta quarta-feira (13), ao anunciar a rescisão de contrato com o até então técnico, Hernán Crespo.

Segundo o comunicado do São Paulo, a saída se deu em uma decisão em “comum acordo” e após 8 meses de contrato, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas, Crespo deixa o clube com um aproveitamento de 57,23%.

Por mais que os números no geral mostrem uma boa jornada para o futebol ao vivo, a frequência de empates e a má atuação em campo pesaram para a saída.

Além do treinador, a comissão trazida pelo argentino também deixou o time, sendo, Juan Branda (auxiliar técnico), Alejandro Kohan e Gustavo Sato (preparadores físicos), Gustavo Nepote (preparador de goleiros) e Tobías Kohan (analista de desempenho).

O RETORNO DE ROGÉRIO CENI

Julio Casares, presidente do São Paulo, afirmou que com a saída de Hernán Crespo, era preciso tomar uma decisão rápida, e que Rogério Ceni era a primeira alternativa se estivesse livre no mercado.

“Já havia deixado claro que, em caso de vacância no cargo, ele seria a nossa primeira alternativa, se estivesse livre no mercado. Como bom são-paulino que é, não precisou de mais de 15 minutos para acertar essa volta para casa”, declarou Casares.

Essa é a segunda passagem do ex-goleiro e ídolo como técnico da equipe, e terá vínculo até dezembro de 2022. A primeira passagem de Ceni foi entre dezembro de 2016 e julho de 2017.