Mês das Crianças é marcado com ações solidárias

18 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 18/10/2021

No dia 10 de outubro foram realizadas diversas ações que reforçam os pilares de cultura, educação e sustentabilidade

Atualmente, há no Brasil cerca de 9 milhões de crianças e adolescentes vivendo em situação domiciliar de extrema pobreza e 9,7 milhões em situação de pobreza, segundo a Fundação Abrinq. Com o dia das crianças se aproximando, é de grande importância que haja ações voltadas para esses jovens e que visem o seu bem estar.

Pensando nisso, com o objetivo de auxiliar os jovens a sonhar com um futuro melhor e fortalecer sua ligação com os estudos, a ConectCar celebrou o Dia das Crianças, em 10 de outubro, com diversas ações especiais, voltadas para os moradores da Vila Yara, em Osasco/SP, em parceria com o Produto da Vila, associação de interesse social sem fins lucrativos, localizado no centro esportivo Thomaz Sacho “Corinthinha”. O projeto faz parte do “Conexões Sustentáveis”, iniciativa da mobfintech, que amplifica o impacto social da organização para além dos setores de pagamentos e transportes.

Em torno de 100 jovens do projeto, de 07 a 19 anos, foram impactados no dia, das 9h15 às 16h, com uma grade repleta de atividades que reforçam os pilares de cultura, educação e sustentabilidade da associação. Durante a manhã, uma horta foi entregue, pela ConectCar, para eles poderem ter acesso aos alimentos saudáveis e entender o processo de plantio, com a explicação de duas biólogas. Dessa forma, foi feito um paralelo sobre o processo necessário para o desenvolvimento de cada jovem na vida.

Além disso, foi realizada uma contação de história, para as crianças mais novas, e uma roda de conversa junto a profissionais que cresceram em uma realidade semelhante a dos jovens e obtiveram sucesso em suas carreiras. Com esta ação, seja por meio da interação lúdica ou do compartilhamento de histórias de superação, eles puderam ter contato com modelos a serem seguidos e um vislumbre da possibilidade de ocupar esses locais no futuro, estimulando, assim, que sigam firmes em seus estudos.

Outra novidade foi a inauguração de uma biblioteca comunitária, composta por livros doados pela ConectCar e que ainda deve ser abastecida durante todo o mês de outubro, com novas contribuições de colaboradores, parceiros e clientes da empresa. Além disso, neste dia, a garotada também aproveitou uma tarde de lazer, com churrasco e muita música, sendo presenteada com brinquedos.

