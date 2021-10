Primeira fintech brasileira é confirmada no Web Summit 2021

Compartilhe Facebook

19 de outubro de 2021.

19/10/2021 – Após a primeira participação no Web Summit 2019, dessa vez apresentaremos nosso case de crescimento no palco Growth” – diz Felipe Bonezi

O principal evento de empreendedorismo e tecnologia acontecerá entre os dias 1 e 4 de novembro, em Lisboa.

O relatório “2021 Global Fintech Rankings”, produzido pela Findexable, um índice global de fintechs, em parceria com a Mambu, uma plataforma de soluções de tecnologia em nuvem, mostra que as startups do setor financeiro tiveram uma grande expansão durante o ano de 2020. No estudo, o Brasil atingiu a primeira posição da América Latina no quesito “ecossistema de fintechs”, além de alcançar a 14ª posição no ranking global.

Não por acaso, comprovando esses dados, o maior evento de tecnologia e empreendedorismo do mundo, o Web Summit, confirmou a participação da primeira fintech brasileira na edição de 2021, que voltará a acontecer presencialmente na cidade de Lisboa, de 01 a 04 de novembro, com participantes de todo o mundo.

E, desta vez, será a segunda participação da JUSTA, uma Fintech criada em 2018 com sedes em Barueri (SP) e Recife (PE) e um time comercial espalhado por todo o território brasileiro. A JUSTA tem como principal objetivo levar soluções financeiras aos pequenos e médios negócios do Brasil de uma maneira acessível e justa, sem as burocracias e taxas altas de costume. Mesmo com os desafios enfrentados mundialmente durante o ano de 2020, a fintech tem crescido em ritmo acelerado e aparece há dois anos consecutivos, 2019 e 2020, no Report Inside Fintech da Distrito, como uma das 10 fintechs que mais crescem no país.

“Não à toa, nós da JUSTA, fomos convidados novamente pelos organizadores do Web Summit para fazer parte do evento, sendo a primeira representante brasileira confirmada para esta edição. Após a primeira participação no Web Summit 2019, como a única fintech brasileira a realizar um pitch no palco Beta, dessa vez apresentaremos nosso case de crescimento no palco Growth”, diz Felipe Bonezi, Head de Tecnologia e de Produtos da Fintech Justa.

As startups e fintechs brasileiras são cada vez mais reconhecidas em eventos importantes desse meio, como o Web Summit, criado em 2009 por David Kelly, Paddy Cosgrave e Daire Hickey, e sendo realizado, inicialmente, em Dublin, na Irlanda. Em 2016, o evento migrou definitivamente para Lisboa, em Portugal, e segue se consolidando como um dos maiores eventos de empreendedorismo, inovação e tecnologia do mundo – sendo o maior de toda a Europa.

Atraindo cerca de 70 mil participantes todos os anos, a edição de 2021 contará com a participação de representantes de grandes empresas globais, startups e líderes políticos para discutir inovação e tecnologia nas mais diferentes áreas, reunindo em um só local parte das principais pessoas e companhias que moldam a indústria global de tecnologia.

Website: https://websummit.com/