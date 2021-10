Parcerias com empresas globais são o foco de empresas brasileiras de tecnologia

Compartilhe Facebook

19 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 19/10/2021 – O Oracle Cloud ERP foi nomeado Líder, em 2021, do Gartner Quadrante Mágico para Cloud Core Financial Management Suites para empresas de médio, grande porte.

A Oracle é líder em ERPs no quadrante mágico do Gartner e a Compliance Soluções foi eleita pelo 2º ano consecutivo o melhor parceiro Oracle ISV para solução fiscal no Brasil. Juntas as empresas trabalham para oferecer soluções mais completas e com maior valor agregado para os clientes



A pandemia da covid-19 colocou a implementação de novas tecnologias no centro das estratégias de negócio. É o que mostra o Índice de Transformação Digital da Dell Technologies 2020 (DT Index 2020), no qual foi constatado que 87,5% das empresas instaladas no Brasil empreenderam alguma iniciativa relacionada à transformação digital no ano de 2020.

Para atender às demandas desse novo cenário, muitas empresas de tecnologia investe em parcerias como estratégia para oferecer soluções mais completas e com maior valor agregado para os clientes e, assim, se diferenciar da concorrência.

Parcerias com empresas globais

A Compliance Soluções atua no mercado B2B, de médias e grandes empresas, como provedora de soluções cloud para gestão fiscal, capital humano, BPO e conciliação de cartão de crédito.

Sendo assim, suas soluções podem ser consideras complementares aos sistemas ERP, principalmente os classe mundial, para resolver questões locais, como cálculo de impostos, confecção e entrega de declarações acessórias, dentre muitas outras.

Portanto, as parcerias representam uma grande oportunidade tanto para as empresas fornecedoras de ERP, que podem contar com uma solução que atende as especificidades locais não contempladas genuinamente em seus sistemas, e também para a Compliance Soluções, que pode penetrar mais facilmente no mercado já conquistado pelas grandes desenvolvedoras de ERP.

Esse é o caso, por exemplo, da parceria entre Compliance Soluções e Oracle, provedora de soluções de ERP em nuvem. Mais de 34.000 clientes utilizam suas soluções Oracle Fusion Cloud ERP e o Oracle NetSuite atualmente, segundo a empresa.

Além do vasto número de clientes, a Oracle também conta com reconhecimento de mercado. Sua solução Oracle Fusion Cloud ERP é líder no Gartner Magic Quadrant de 2021 pelo quinto ano consecutivo para Cloud Core Financial Management Suites para o segmento de empresas de médio, grande porte e globais.

A parceria entre a Compliance Soluções e a Oracle também avança a cada dia. Em 2021, por exemplo, a Compliance foi eleita pela Oracle como a melhor parceira ISV (Independent Software Vendor ou, em português, Fornecedor de Software Independente), graças à qualidade das soluções entregues em conjunto.

É o segundo ano consecutivo que a Compliance Soluções recebe esse reconhecimento, tornando-se, assim, a única empresa em território nacional a alcançar esse feito.

Maior integração

A parceria entre Oracle e Compliance Soluções permitiu que as empresas pudessem oferecer soluções mais integradas, que valorizam a experiência do cliente.

Desde 2019, a Compliance Soluções é uma parceira homologada pela Oracle, o que permite, por exemplo, que sua aplicação de solução fiscal esteja presente no Oracle Cloud Marketplace.

Trata-se de uma loja online, que vende centenas de aplicativos de negócios e serviços profissionais que complementam as soluções de ERP da Oracle. Nesse espaço, são comercializados apenas aplicativos e serviços oferecidos por parceiros e desenvolvedores aprovados, registrados e especialistas.

Cada aplicação presente no Oracle Cloud Marketplace é examinada, testada e aprovada pela Oracle. Assim, garantindo a integração com as soluções próprias da empresa.

