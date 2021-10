WhatsApp pode ser automatizado com extensão do Chrome

São Paulo, SP 19/10/2021 –

O WhatsApp se tornou um canal de vendas de comunicação direta e passou a ser um forte aliado das PMEs, permitindo uma melhor comunicação com possíveis clientes.

Não é novidade que o WhatsApp é, sem dúvidas, o principal canal de comunicação móvel entre os brasileiros. Estudos realizados pela Croma Insights em 2019 mostram que 50% da população brasileira visualiza o aplicativo no momento em que acorda.

Devido à sua grande popularidade, o “Whats”, como é popularmente chamado, vêm se transformando em uma excelente ferramenta de marketing, abrindo os olhos de seu próprio criador, que passou a fornecer, também, o WhatsApp Business: versão do aplicativo voltada para usuários corporativos, que visa atender e captar clientes.

O WhatsApp se tornou um canal de vendas de comunicação direta, e passou a ser um forte aliado das PMEs, permitindo uma melhor comunicação com possíveis clientes. De acordo com o SEBRAE, mais de 70% dos empreendedores brasileiros utilizam a versão Business do aplicativo.

E essa é uma tendência que deve aumentar nos próximos anos devido à rápida taxa de digitalização das empresas que sofreram muito com a pandemia e encontraram na internet uma forma de continuar vendendo e atendendo seus clientes.

Por isso, muitas ferramentas que auxiliam e expandem a utilizam do WhatsApp Business estão surgindo a cada dia. Segundo Noam Mazuz, representando da startup israelense “Blueticks”, o WhatsApp gera um ecossistema de extensões e aplicações complementares que auxiliam os usuários ao incorporar novas funcionalidades ao app.

“Esse ecossistema de extensões e aplicações complementares permite incorpora importantes funções na versão web do aplicativo (WhatsApp Business), como a automatização e agendamento de mensagens personalizadas para o dia e hora pretendidos, bem como mensagens recorrentes. Há também a possibilidade de editar as mensagens pré-programadas. A título de exemplo, caso o trabalho seja finalizado fora do horário comercial e o fornecedor entenda não ser o melhor momento para enviar uma mensagem ao cliente, é possível programar a mensagem conforme pretensão de horário, permitindo assim, que o usuário não esqueça de realizar follow-ups no momento exato”, diz Noam.

Com um cenário cada vez mais competitivo é fundamental que as empresas sejam capazes de criar funis de vendas eficientes para captação de novos clientes e, para isso, é fundamental saber utilizar o WhatsApp Business de forma correta.

De acordo com o representante da “Blueticks”: “Os empreendedores brasileiros precisam se qualificar ao nível dos empreendedores estrangeiros para serem capazes de criar funis de vendas através do WhatsApp Business, com automatização do disparo de campanhas de marketing através da plataforma. Os próximos anos serão fundamentais para determinar como as empresas sairão da crise e, sem dúvidas, a utilização de boas estratégias de marketing online é crucial para se destacar da concorrência e ganhar espaço no mercado.”, finaliza Noam.

Website: https://br.blueticks.co