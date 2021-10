Escolas investem em plataformas de educação digital na pandemia

Compartilhe Facebook

19 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 19/10/2021 – Para o uso eficaz de qualquer tecnologia, é necessário compreender os contextos locais das escolas e suas prioridades.

Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, muitas escolas e famílias passaram a usar com maior frequência plataformas de educação digital. O ensino híbrido já era utilizado por muitos, mesmo antes da pandemia, como um grande diferencial na formação de crianças e jovens.

Quando as escolas tiveram que fechar devido à pandemia do novo coronavírus, os professores precisaram encontrar uma maneira para continuar ensinando os alunos em casa. A solução, que se tornou especialmente conhecida, foi o uso das plataformas de educação digital.

Este é o nome dado a um conjunto de ferramentas e tecnologias que permitem aos alunos aprender on-line em salas de aula virtuais ou em plataformas de pesquisa de conteúdos. As plataformas de educação digital são construídas com o propósito de contribuir para a aprendizagem remota e são muito mais do que uma ferramenta de interação aluno/escola.

Segundo a pesquisa do TIC Educação em 2020, 58% das escolas públicas no país investiram no uso de plataformas e aplicativos digitais. No documento sobre Estratégia para Transformação Digital do governo federal (pág. 45) se reafirma a importância da educação digital. O material cita que “A educação digital será cada vez mais uma etapa importante para o exercício da cidadania e uma pré-condição para uma atividade profissional bem-sucedida. Nossa capacidade de autodeterminação e julgamento crítico no mundo digital, em suas várias esferas – no trabalho, nas comunidades virtuais, como consumidores e cidadãos – dependerá de uma educação digital crítica e bem orientada”.

Os governos estaduais e municipais entraram na corrida em prol da educação digital. Um deles foi o Amazonas que também investiu no uso dessas ferramentas em 2020. Entre os investimentos, está a implementação da plataforma de conteúdos Barsa na Rede. Desta forma, professores e alunos tiveram a possibilidade de enriquecer suas aulas, estudos, pesquisas, realizar trabalhos e projetos de forma remota por meio de pesquisa de conteúdo.

Embora essas plataformas tenham benefícios óbvios para as escolas durante o lockdown, elas são muito úteis para além da pandemia, quando alunos e funcionários estiverem nas escolas.

O que é uma plataforma de educação digital?

A plataforma de educação digital é um ambiente on-line que compreende aplicativos e ferramentas para o setor de educação. É usado por professores, funcionários administrativos e alunos, projetado especificamente para acelerar o ensino e a aprendizagem digital para escolas. Além de disponibilizarem softwares adaptados para que o professor desenvolva sua aula com sua turma de alunos, muitos deles são flexíveis à personalização, além de serem também plataformas de pesquisa de conteúdos.

A Barsa na Rede é um exemplo de plataforma de pesquisa. Voltada para alunos e professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, a plataforma oferece um acervo de artigos informativos, verbetes, conteúdos curriculares, além do conteúdo multimídia composto por vídeos, imagens, atlas, áudios, entre outros.

Entre os benefícios de uma plataforma de educação digital para os professores é possível citar:

Contribui na comunicação com os alunos, para (ou a fim de) definir tarefas para cada um e para grupos maiores.

Acompanhamento por meio de relatórios, o desempenho individual ou de grupos de alunos, assim como mapear os assuntos em que eles estão com mais dificuldades.

Compartilhamento de links úteis para recursos de aprendizagem digital estimular a colaboração de seus colegas professores no planejamento de aulas.

Estímulo à pesquisa, por parte de alunos, utilizando as plataformas de conteúdo e o contato com novos formatos de conteúdo que essas plataformas propiciam tais como vídeos, áudios, games, podcasts.

O estímulo à pesquisa e a apropriação por busca de informações é uma das habilidades que a BNCC para o Ensino Médio preconiza desenvolver durante esta etapa. O aluno que aprende a pesquisar desenvolve seu senso crítico e sua autonomia, o que contribui para seu desenvolvimento de forma integral.

A implantação bem-sucedida de uma plataforma de educação digital mostra os benefícios alcançados, quando equipes de pessoas de diferentes setores se engajam para implementar a tecnologia certa.

Desafios ao longo do caminho

Como qualquer tecnologia, para seu uso eficaz é necessário compreender os contextos locais das escolas e suas necessidades, o que é muito mais difícil de fazer à distância. Empresas que oferecem recursos como a plataforma digital de educação, com frequência se deparam com desafios, como por exemplo, o de garantir o acesso aos conteúdos por toda rede assistida devido a problemas diversos como sinal de internet deficitário ou falta de equipamentos. Assim, grande parte das ações que buscam oferecer ferramentas de ensino de qualidade à comunidade necessita de apoio e políticas em prol da democratização do uso de tecnologia.

“Todas as escolas precisam ser configuradas para o uso eficaz da plataforma digital. Essa é uma das bases para a eficácia de sua utilização”, comenta o diretor de negócios da Barsa na Rede.

“Além disso, o mapeamento nas escolas que concluíram a implantação da plataforma é fundamental para melhorias no processo”, conclui.

Com o crescimento do uso das plataformas de educação, aumenta também a necessidade de disponibilizar recursos nelas que conversem com as necessidades da escola para que, cada vez mais, possam contribuir para a formação dos estudantes e ajudar no processo de conscientização da sociedade de que a tecnologia veio para agregar também na Educação.

