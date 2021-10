Cultive a cultura da sua empresa com estratégias de employer branding

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 19 de outubro de 2021.

Estratégia de marketing ajuda no processo de recrutamento e seleção, atraindo e retendo profissionais em seu negócio.

Além de oferecer ao colaborador um ambiente de trabalho agradável, benefícios, plano de carreira e suporte de trabalho por meio da disponibilização de equipamentos e artigos de escritório, as empresas devem buscar, constantemente, mecanismos para atrair e reter talentos em suas equipes.

E é neste contexto que surge o employer branding, uma estratégia de marketing que tem como principal objetivo gerar uma percepção positiva da empresa como um local de trabalho. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a atrair novos talentos e reter profissionais.

O que é o employer branding?

Employer branding, pode ser traduzido livremente como “marca do empregador”. Trata-se de um conjunto de ferramentas e técnicas que geram uma percepção positiva do mercado, a respeito da empresa como um bom local de trabalho. Assim, ela é desenvolvida como foco nos empregados e não nos clientes, como nas estratégias de marketing tradicionais.

Atrair e reter talentos tem se tornado um grande desafio para os empregadores, em um mercado cada vez mais competitivo em que o capital humano faz toda a diferença, as empresas têm usado o employer branding como ferramenta para impulsionar o crescimento dos seus negócios.

Em linhas gerais, o employer branding reforça os pontos positivos de se trabalhar na empresa, fortalecendo a sua imagem no mercado de trabalho e atraindo o interesse de profissionais talentosos e que se identificam com os valores do negócio.

Quando aplicado de forma estratégica e inteligente, ajuda a criar uma imagem positiva da organização, fazendo com que os profissionais percebam que fazer parte do quadro de funcionários é uma excelente oportunidade de crescimento para a carreira.

A consequência é que os funcionários se empenham para permanecer no time e os novos talentos disputam as vagas disponíveis. Bons profissionais fazem toda a diferença na qualidade do trabalho desenvolvido dentro da empresa, que se reflete em melhores resultados e aumento da competitividade.

Quais são os benefícios?

Além dos benefícios já mencionados, o employer branding contribui significativamente para o trabalho de seleção do setor de recursos humanos. Isso porque, ao invés de “correr atrás” de funcionários no mercado de trabalho, ocorre o movimento contrário, são os profissionais que procuram a empresa para buscar oportunidades de colocação.

Outro benefício que não foi citado, é a redução de custos com recrutamento. Marcas empregadoras com força no mercado, têm menos custos com a seleção, já que ocorre uma divulgação espontânea e são os talentos que procuram a empresa buscando oportunidades.

Naturalmente, a redução do turnover (rotatividade de pessoal) é outro aspecto positivo atrelado ao uso de estratégias de employer branding.

Como implementar o employer branding?

Antes de implementar o employer branding dentro da empresa o gestor deve entender o conceito e compreender como ele pode ser aplicado à realidade do seu negócio.

Como se trata de uma estratégia que envolve pessoas, é fundamental partir de um planejamento, o que vai garantir resultados mais eficientes e alinhados àquilo que o employer branding se propõe. A seguir, elencamos os principais passos para a sua implementação. Confira!

Entenda qual é o seu objetivo e elabore uma estratégia. Defina quem vai trabalhar no projeto, a responsabilidade de cada um, quais vão ser as ações implementadas, entre outros. Avalie a situação atual. É importante realizar um diagnóstico da empresa, levantando a opinião atual dos colaboradores sobre o ambiente de trabalho. Ouça a opinião e sugestões das pessoas que estão dentro da empresa e conhecem a rotina, os pontos fortes e fracos do ambiente de trabalho. Invista em comunicação, afinal, para implementar o employer branding você precisa estar aberto para ouvir e trocar ideias em busca de melhorias constantes. Identifique qual é o perfil de colaborador desejado e de que forma o seu time pode se adequar a esse perfil. Defina quais são os atrativos que vão atrair os grupos que você quer atrair para a empresa. Você precisa oferecer o que eles desejam quando procuram uma colocação na empresa. Utilize marketing digital como ferramenta de employer branding. Isso pode ser feito mantendo as redes sociais atualizadas, mostrando o dia a dia da organização, compartilhando a cultura organizacional, divulgando depoimentos de funcionários e permitindo que os colaboradores participem produzindo conteúdos. Defina a sua Employment Value Proposition – EVP (Proposta de Valor ao Empregado). Implemente uma cultura organizacional, alinhada à imagem do negócio que você quer transmitir ao mercado. Os seus valores, crenças e princípios precisam fazer sentido e estar relacionados com a imagem que você está transmitindo. Crie um ambiente de trabalho agradável e que favoreça a produtividade e o bem-estar dos colaboradores. Sem isso, não há estratégia de employer branding que se sustente. Reconheça o trabalho desenvolvido pelos seus colaboradores, dê feedbacks positivos e estimule sua equipe.

Tenha em mente que antes de colocar em prática esse tipo de ação é preciso fortalecer a cultura da empresa, oferecer um ambiente de trabalho adequado e de valorização dos profissionais.

Após o fortalecimento interno, suas ações podem ser colocadas em prática. Elas devem ser planejadas e executadas a longo e médio prazo, afinal, uma imagem não é construída de um dia para o outro.