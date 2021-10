Estímulo 2020 disponibiliza mais R$ 5 milhões em apoio financeiro

Compartilhe Facebook

São Paulo 20/10/2021 – Faz parte de um círculo virtuoso, o dinheiro que retorna para nós é disponibilizado para outras empresas que também buscam apoio

Em um ano de atuação foram beneficiados mais de 2.000 empreendedores com um total de R$ 93 milhões em empréstimos, impactando cerca de 20 mil empregos.

A plataforma Estímulo 2020, que ajuda micro e pequenos empreendedores, está disponibilizando mais R$ 5 milhões em apoio financeiro. Esse montante é resultado do retorno do pagamento mensal feito por empresas que já se beneficiaram dessa ajuda. Para ter acesso ao financiamento, a empresa precisa comprovar um faturamento de no mínimo R$ 10 mil e no máximo R$ 400 mil e ter um CNPJ ativo há mais de dois anos.

“Faz parte de um círculo virtuoso, o dinheiro que retorna para nós é disponibilizado para outras empresas que também buscam apoio”, explica o CEO do Estímulo 2020, Fábio Lesbaupin. “Estamos fazendo um chamamento para que as pessoas aproveitem a oportunidade e, desta forma, possamos gerar e manter empregos e renda, fazendo a economia rodar”, completa Fábio.

Em um ano de atuação foram beneficiados mais de 2.000 empreendedores com um total de R$ 93 milhões em empréstimos, impactando cerca de 20 mil empregos. Entre os beneficiados pela plataforma há empreendedores de vários setores que, com a ajuda do Estímulo, fizeram seus negócios crescerem, geraram emprego, renda e hoje são cases que mostram a importância de garantir o acesso ao crédito por meio de doações da sociedade privada.

Um desses exemplos é a Serenidade no Toque, uma academia de massagem feita por pessoas com deficiência visual. A primeira empresa social de massoterapia inclusiva de São Paulo, fundada em 2006, usou recursos do Estímulo 2020 para reformar e ampliar o espaço físico da academia que fica na Vila Mariana. “Nosso objetivo é despertar o profissional extraordinário que existe em cada pessoa com deficiência visual e aumentar a sua empregabilidade”, avisa Cícero Mesquita, fundador e um dos sócios. “Juntos formamos um círculo virtuoso de geração de renda e inclusão de deficientes visuais”.

O apoio também foi essencial para Fernanda Knopfler, dona da Trend4tods. Ela conta que precisou se adaptar na pandemia, já que antes a maior parte de sua receita tinha origem em feiras e bazares. “Consegui aumentar em três vezes minhas vendas online”, revela Fernanda, que é mãe de duas crianças pequenas e prioriza a contratação de mães para a equipe, que é majoritariamente feminina. “Empreender é que nem ser mãe: exige persistência, paciência e amor pelo que faz”.

Além do apoio financeiro, o Estímulo 2020 disponibiliza várias ferramentas de capacitação profissional para que o empreendedor cuide do seu negócio da melhor maneira possível. Neste mês, esta acontecendo uma série de mentorias gratuitas para comemorar o mês do empreendedorismo. A próxima será no dia 21 de outubro, às 19h30, com o CEO do Grupo Icomm, Eduardo Kyrillos. O tema será “Oportunidades dos vendas online”. As inscrições podem ser feitas em https://bityli.com/estimulo2020

