Fintech brasileira passa a oferecer empréstimos de até R$ 150 mil para PME

20 de outubro de 2021.

São Paulo 20/10/2021 – O mercado de empréstimo para PME movimenta anualmente cerca de R$ 200 bilhões no Brasil

Koin lança linha de crédito com o intuito de apoiar o crescimento de empresas em um momento de retomada da economia brasileira



Dando sequência à expansão de seus negócios, a fintech Koin, em parceria com GYRA+, agora oferece empréstimos de até R$ 150 mil para pequenas e médias empresas que precisam crescer e impulsionar o seu negócio. Disponível a todas as Pessoas Jurídicas que se enquadrem nas faixas de PMEs, o crédito tem como diferencial processos menos burocráticos, 100% online, com taxas atrativas e dinheiro rápido.

A solução surge com o intuito de apoiar o crescimento de empresas num momento de retomada da economia brasileira, além de democratizar o crédito para pequenos e médios negócios. O mercado de empréstimo para PME movimenta anualmente cerca de R$ 200 bilhões no Brasil, de acordo com estimativas da fintech.

A Koin, que já oferece boleto parcelado, gateway de pagamentos e antifraude, segue ampliando seu portfólio de soluções financeiras e atuando não apenas no Brasil, como também na América Latina. Nos últimos meses, a fintech lançou três produtos: Pagamento via Pix; Empréstimo pessoal e Empréstimo empresarial.

Segundo Gabriel Lacombe, COO da companhia, a empresa continuará expandindo sua atuação, voltada principalmente aos clientes B2B e em demandas de mercado.

Website: https://www.koin.com.br/