Compra de empresa reforça posicionamento de marca

* Por: - 20 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 20/10/2021 –

Com o setor de cosméticos crescendo, a empresa Beleza Ruiva, especializada em tinta para cabelos ruivos decidiu fortalecer a marca com a compra de uma nova linha de tonalizantes

O mercado da beleza está em constante crescimento, somente no primeiro quadrimestre deste ano, houve um aumento de 5,7% nas vendas de produtos do nicho, segundo ABIHPEC. O setor de tratamentos capilares chegou a crescer 18% quando comparado ao mesmo período de 2020.

Para além da positiva alta do mercado, as marcas começaram a sentir a necessidade de investir cada vez mais em seus posicionamentos e estratégias para atender seus públicos específicos, como é o caso da Beleza Ruiva, empresa especializada em tintas, tonalizantes e tratamentos para cabelos ruivos, que buscou recentemente a recolocação em seu nicho de mercado com a aquisição de uma marca para incrementar seu portfólio, a Lovely Colors.

O crescimento e a consolidação de uma marca no mercado passa pela superação de obstáculos e desafios, pelo planejamento de estratégias e pela identificação de oportunidades que possam trazer bons resultados comerciais e robustez à gestão do negócio. Assim sendo, aquisições de produtos e marcas, bem como fusões entre empresas, são procedimentos utilizados com frequência por companhias dos mais diversos portes, consistindo em métodos práticos para o reposicionamento de marcas e até mesmo para a própria sobrevivência de algumas empresas.

Para Aline Castro, sócia-proprietária da Beleza Ruiva, “tal estratégia deve resultar em uma melhor empregabilidade da Lovely”, já que ela poderá “trazer a credibilidade” de uma empresa que já atua há anos no mercado, “com produtos e atendimento direcionado para esse nicho”.

Atuando no segmento do varejo on-line, a companhia teve como estratégia de marketing a aquisição da marca cuja atuação era focada, até então, em vendas no atacado.

Aline prossegue: “as marcas fazem parte do mesmo nicho, mas com funcionalidades diferentes, a Beleza Ruiva é uma loja que tem variadas marcas, e como hoje se posicionou como a maior loja para ruivas do Brasil, encontrou uma oportunidade de ter um produto próprio para melhor atender esse mercado”.

A empresária acredita que a aquisição será uma estratégia positiva para ambas empresas, “este é o tipo de negócio que é bom para os dois lados: fortalece a marca que foi comprada, que passa a ser gerida por uma empresa com credibilidade no mercado, e traz para o portfólio dessa companhia um produto de alta qualidade”, finaliza Castro.

Para saber mais, basta acessar: https://www.belezaruiva.com.br/

Website: https://www.belezaruiva.com.br/