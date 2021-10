Empresa ‘Me Poupe!’ é finalista do Prêmio Influency-me 2021

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 21 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 21/10/2021 – Minha missão é levar a temática de finanças de forma divertida, proporcionando as ferramentas que as pessoas precisam para alcançar a independência financeira

Vencedora das duas últimas edições da premiação, a especialista em finanças Nathalia Arcuri é mais uma vez finalista do Prêmio Influency-me 2021 na categoria “Negócios, Finanças e Empreendedorismo”

O brasileiro não sai do celular. Ao menos, foi o que demonstrou o relatório anual da empresa App Annie, que revelou que cada pessoa que possui smartphone no país passou, em média, 4,8 horas por dia utilizando o seu aparelho apenas em 2020 – um aumento de uma hora em relação à média verificada em 2019, que era de 3,8 horas por dia.

Ainda segundo a pesquisa, o Brasil é o segundo país do mundo com o maior tempo diário de uso de smartphone, logo atrás da Indonésia (5,2 horas/dia).

Por aqui, os dispositivos são o principal meio de acesso à internet, conforme apontam dados da PNAD Contínua TIC 2018 (‘Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação’), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Entre uma série de tarefas, o aparelho celular é a principal ferramenta quando um usuário busca aplicativos como o YouTube. Na plataforma de compartilhamento de vídeos, este usuário tem acesso a diversos tipos de conteúdos, inclusive, de entretenimento financeiro.

Me Poupe!

A título de exemplo, apenas o canal ‘Me Poupe!’, da especialista em finanças Nathalia Arcuri, já conta com 6,42 milhões de inscritos. O canal, que foi pioneiro na criação do conceito de entretenimento financeiro, é o maior sobre finanças do mundo. Conhecida pelo canal, Arcuri teve passagens pelo rádio e por diversas emissoras de TV.

“Me Poupe! tem como missão levar a temática de finanças para os brasileiros de forma fácil e divertida, proporcionando as ferramentas que as pessoas precisam para alcançar a independência financeira e conquistar seus sonhos mais selvagens”, afirma a influenciadora. “E as mídias digitais são uma das nossas principais pontes para os ‘me poupeiros’ e ‘me poupeiras’ pelo mundo, nos permitindo levar a educação financeira cada vez mais longe”.

Em dezembro de 2019, a comunicadora entrou no ranking do instituto QualiBest como uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil. Em 2020, foi destaque no Fórum Econômico Mundial de Davos, sendo a única influenciadora digital brasileira convidada para o evento.

Ao longo de sua carreira, Arcuri conquistou diversos prêmios, como o Prêmio Comunique-se 2018, na categoria Jornalista de Economia; o Prêmio IBCPF de planejamento financeiro (2014); o prêmio de Melhor Jornalista de Economia em Mídia Escrita (2018); o Troféu Mulher Imprensa; o reconhecimento como Jornalista Revelação na web (2018); o Prêmio iBest; e o Júri Popular e Oficial, na categoria de Investimentos (2020).

Prêmio Influency.me 2021

Com ‘Me Poupe!’, canal com 6,42 milhões de inscritos, Nathalia Arcuri é finalista do Prêmio Influency.me 2021 na categoria ‘Negócios, Finanças e Empreendedorismo’. Ela concorre com Thiago Nigro (‘O Primo Rico’), Nathalia Rodrigues (‘Nath Finanças’) e Peter Jordan (‘Nerds de Negócio’), além da dupla Leon Martins e Nilce Moretto (‘Financeiro’).

Nesta categoria, disputam os influenciadores que usam suas redes para dar dicas de finanças, empreendedorismo, investimento, marketing digital e contabilidade, entre outros temas afins.

Para saber mais, basta acessar: https://premio.influency.me/

Website: https://premio.influency.me/