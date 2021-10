Grupo media tech conquista mais uma premiação

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 22/10/2021 – Atitude empreendedora, buscar o efeito ‘uau’ em tudo que fazemos e sermos loucos por resultados são os três pilares que formam os nossos valores

Grupo Comunique-se, empresa que se posiciona como media tech e tem 20 anos de história, é reconhecido como uma das 10 melhores para trabalhar no país

De corporação de pequeno porte reconhecida somente em nível estadual a top 10 entre as melhores empresas de todo o Brasil. Essa é a evolução do Grupo Comunique-se ao longo de uma década de participação no Great Place to Work (GPTW). Na noite desta segunda-feira, 18, a media tech, que completou 20 anos de atividade no último mês, obteve mais uma conquista junto à premiação dedicada a prestigiar anualmente as melhores empresas para trabalhar.

No reconhecimento da vez, o Grupo Comunique-se ficou na oitava posição entre as melhores entre as empresas nacionais de 100 a 999 colaboradores. Em 2011, ano em que entrou na lista do GPTW pela primeira vez, a companhia era classificada como de pequeno porte e teve presença no ranking da categoria apenas no nível local — no caso, tendo o estado do Rio de Janeiro como parâmetro.

Desde então, o Grupo Comunique-se evoluiu em tamanho e aos olhos da organização responsável por definir as melhores empresas para trabalhar. Com a congratulação de agora, a empresa acumula 18 conquistas no GPTW. E com direito a destaque internacional. Em 2019, por exemplo, o Comunique-se surgiu na lista de melhores empresas de médio porte para trabalhar na América Latina.

Para o CEO e fundador do Grupo Comunique-se, Rodrigo Azevedo, as últimas edições do Great Place to Work ajudam a evidenciar o crescimento da media tech e o compromisso com o bem-estar dos colaboradores no dia a dia do ambiente corporativo. Afinal, o ranking GPTW é formulado a partir de avaliação a respeito do clima organizacional, contando com questionário respondido diretamente pelos funcionários e com relatório entregue pelos RHs das concorrentes.

“Atitude empreendedora, buscar o efeito ‘uau’ em tudo que fazemos e sermos loucos por resultados são os três pilares que formam os nossos valores”, comenta Rodrigo Azevedo. “Valores esses que, com o trabalho da nossa família de colaboradores, fizeram com que a gente evoluísse até o dia de hoje, onde somos reconhecidos como uma das 10 melhores empresas nacionais para trabalhar”, destaca o executivo.

A grandiosidade Comunique-se no decorrer na última década não evoluiu somente na premiação das melhores para trabalhar. O grupo tem alcançado números expressivos em termos de negócios, mesmo diante da pandemia da Covid-19. Divisão de marketing de influência da empresa, o Influency.me registrou crescimento de 145% no decorrer dos últimos 12 meses, conquistando mais de 300 assinantes e promovendo ações em parceria com marcas como Femsa, IBM, ESPN, Nestlé, PayPal, Oracle e Arezzo.

Além do Influency.me, o Grupo Comunique-se é responsável pela agência de notícias corporativas DINO, pela SuaTV (sinalização digital e TV corporativa) e pelo Comunique-se 360 (comunicação corporativa e marketing digital). A media tech ainda mantém no ar o Portal Comunique-se e realiza os prêmios Comunique-se (jornalismo) e Influency.me (influência digital) — sendo que ambos contaram com mais de 2 milhões de votos na edição deste ano.

Ações durante o home office

Sócia-diretora do Grupo Comunique-se, Rose Silva reforça o fato de a empresa não ter parado de investir em pessoas mesmo diante de momentos de dificuldade para o mercado como um todo. Nesse ponto, menciona o crescimento — em faturamento e em colaboradores — em meio à pandemia da Covid-19. Detalhe: boa parte das contratações no período foi composta pelo “resgate” de talentos que já haviam passado pela empresa. “Como diz o Rodrigo Azevedo: ‘somos uma família’. E família pode ficar por um tempo distante, mas volta a se unir”.

Um dos membros da família Comunique-se que voltou para casa foi Gabriel Tripodi, do time de marketing e responsável pela produção e apresentação do Fala, Bocão, podcast voltado aos próprios colaboradores da corporação. Ex-estagiário da equipe de pesquisa, ele retornou à empresa neste ano e, em pouco tempo de trabalho, conquistou status de especialista no que faz. Neste mês, ele ministrou palestra para turma de relações públicas da Faculdade das Américas (FAM) para falar sobre a digitalização da área de comunicação.

No Comunique-se, palestras e treinamentos não ficaram restritos a participações em eventos externos, como a de Gabriel Tripodi na FAM. Diante da pandemia, a troca de conhecimento entre colaboradores foi uma fórmula encontrada pelo RH para a integração e o clima de família seguirem ativos mesmo em tempos de home office. Com isso, treinamentos internos foram realizados desde o início de 2020 por meio da “Universidade Comunique-se”, projeto em que colaboradores compartilham suas expertises e habilidades com os demais colegas de trabalho. O programa já contou com aulas sobre produção de texto, gestão de tempo, desenvolvimento artístico e edição de fotografia.

E quando o assunto é desenvolvimento interno o Comunique-se também se destaca na formação de seus próprios gestores. Atualmente, todos os profissionais em posições de liderança têm anos de serviços prestados à media tech, onde começaram em cargos de nível operacional. Ex-analista financeiro, Carlos Alexandre compõe o trio de sócios ao lado de Rodrigo Azevedo e Rose Silva. De estagiário, Alison Moraes conquistou seguidos reconhecimentos e hoje é o coordenador de marketing, enquanto que Henrique Souza, depois de passar pelos departamentos de contratos e RH, assumiu a missão de ser o gerente comercial do grupo.

